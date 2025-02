Eccellenza Toscana. Sinalunghese, Grotti: "Dobbiamo invertire subito la rotta»

Rammarico in casa Sinalunghese per il brutto ko nel derby di Foiano di sabato. La prestazione dei rossoblù infatti non è stata all’altezza dell’importanza del match, non solo dal punto di vista campanilistico, ma soprattutto in chiave classifica. "Eravamo in ripresa – ha detto il vicepresidente Massimo Grotti a Radio Epicentro – dispiace aver visto una prestazione così brutta nella partita più importante dell’anno e forse degli ultimi due o tre. La squadra non ha sostanzialmente giocato a differenza di un Foiano che ha voluto la vittoria. Non ci sono state grosse occasioni ma i nostri avversari hanno sfruttato gli errori della Sinalunghese su entrambi i gol e sono stati bravi a capitalizzarli".

Un ko che rischia di condizionare fortemente il cammino. "La classifica era già brutta prima del derby e adesso lo è ancora di più. La società non vuole mollare e con il mercato invernale l’ha dimostrato. Adesso sta alla squadra farlo vedere in campo. Siamo colpevoli anche noi dirigenti perché se la squadra gioca una partita così determinante con questo spirito, è evidente che non siamo stati capaci di dare gli stimoli giusti". Domenica all’Angeletti arriva la Rondinella per una sfida quasi da dentro o fuori. "Adesso l’avversario conta poco. Se giochiamo come a Foiano possiamo perdere contro chiunque. Dobbiamo invertire subito la rotta. Il rammarico è grande perché, pur nelle difficoltà, la squadra aveva preso un passo che ci dava fiducia in vista del rush finale. Dobbiamo capire perché – conclude il dirigente – domenica scorsa abbiamo subito il gol del pareggio del Lanciotto al 90’ e in vantaggio di un uomo e di una rete e perchè a Foiano abbiamo giocato la peggior partita degli ultimi dieci anni". Mancherà sicuramente il difensore Ferrante, espulso sabato.