Eccellenza Toscana. Sinalunghese, terza vittoria: "La squadra è cresciuta»

La terza vittoria consecutiva, arrivata sul Firenze Ovest, ha confermato l’ottimo periodo di una Sinalunghese in netta ripresa dopo un avvio negativo. Adesso per la formazione di Pezzatini ci sarà il turno di riposo, per tornare in campo domenica a Terranuova. "Faccio i complimenti ai ragazzi per l’approccio e la voglia che hanno avuto – ha detto l’allenatore rossoblù – meritando la vittoria. È stata una bella partita anche se siamo molto dispiaciuti per Tiberi, uscito in barella, nella speranza che non sia nulla di grave. La squadra è cresciuta soprattutto mentalmente anche in allenamento e ciò rende più facile affrontare le partite". Le tre vittorie consecutive non erano affatto scontate dopo un avvio complicato. "Abbiamo preso il passo della categoria e siamo cresciuti nella due fasi non prendendo gol da tre partite". Infine un giudizio anche sulle altre: "Il livello del campionato è alto, forse più dell’anno scorso. Castiglionese e Foiano meritano di stare in testa perché sono formazioni di livello mentre la squadra da battere resta il Siena, la più forte del girone insieme a Terranuova Traiana, Scandicci e Colligiana. Il primo bilancio va fatto dopo almeno dodici o tredici giornate, per capire quale possa essere il nostro obiettivo".