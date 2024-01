Eccellenza Toscana. Trasferta con la Rondinella. La Colligiana pareggia

RONDINELLA

1

COLLIGIANA

1

RONDINELLA: Pecorai, Ciardini (45’ Petri), Ricchi, Mazzolli, Falciani, Bartolini, Ferrmaca (69’ Pecchioli), Antongiovanni, Minischetti (58’ Cragno), Rosi (76’ Giorgelli) Travaglini (58’ Colzi). A disp: Bertini, Gorfini, Cecchi, Fantechi. All.: Santini.

COLLIGIANA: Chiarugi, Finetti, Donati, Pierucci, De Vitis, Manganelli, Cianciolo M., Cicali (58’ Gambassi), Polo (89 ’Calamassi), Marabese, Mussi (89’ Barontini). A disp.: Petrucci, Chaabti, El Jallali, Corbinelli, Cianciolo F., Pecciarelli. All.: Chini.

Arbitro: Giusti di Livorno.

Reti: 28’ Donati, 45’ Antongiovanni

Note: spettatori 150 circa. Angoli 7-4. Ammoniti: Mazzolli, Ciancioli, De Vitis. Espulso al 20’ Matteo Cianciolo per doppia ammonizione.

FIRENZE – Un punto ciascuno non fa male a nessuno. E’ il verdetto della sfida al ’Bozzi’ fra Rondinella e Colligiana. Una gara che ha visto i padroni di casa fallire al 68’ un calcio di rigore che poteva creare problemi alla squadra di Chini. Ma è stata la Colligiana ad andare in vantaggio al 28’ nonostante un uomo in meno per il doppio giallo rimediato da Ciancioli in 4 minuti. Da una punizione dal limite calciata da Marabese, la palla sbatte sulla barriera e sulla respinta, Donati è lesto a superare Pecorai. La reazione dei biancorossi di casa c’è ma non crea problemi alla difesa ospite. Sul finale del primo tempo, azione da calcio d’angolo e arriva il pareggio. La palla perviene a Rosi che strozza un po’ il tiro. Antongiovanni raccoglie e calcia di precisione superando l’incolpevole Chiarugi. Nella ripresa i due allenatori mandano in campo forze fresche nell’intento di sbloccare il risultato che resta invariato anche per quel penalty ai danni di Rosi, sprecato da Mazzolli con il palo esterno che grazia la Colligiana.

Giovanni Puleri