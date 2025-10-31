Eccellenza tra alti e bassi. Cresce la Comacchiese. Mesola, reagire subito

Il turno infrasettimanale di Eccellenza regala la seconda gioia consecutiva alla Comacchiese, che si aggiudica il derby con il Mesola e fa un ulteriore salto in avanti in classifica, superando proprio i castellani e arrivando a -2 dal dodicesimo posto occupato dal Faenza. L’eroe di giornata è il giovanissimo Riberti, classe 2007 prelevato in estate dall’Atletico Delta (Terza categoria) ed autore del gol decisivo dopo essere appena subentrato, a dieci minuti dallo scadere della prima frazione di gioco, al difensore Manfrini.

Il Mesola non riesce ad impensierire la porta di Campi e rimane ancora a secco di gol: sono appena 6 in 10 partite le marcature della formazione di Oscar Cavallari, che dopo aver dato segnali di risveglio nei due pareggi contro Castenaso ed Osteria Grande, incappa in un’altra sconfitta che fa male sia per il morale che per la classifica.

Momento d’oro invece per la Comacchiese, che si mette da parte un avvio complicatissimo e grazie a queste due vittorie può respirare, mettendo perlomeno tre punti tra sé è l’ultimo posto occupato ora dal Pietracuta: e domenica per i rossoblù un altro scontro salvezza fondamentale sul campo del Faenza, per provare il sorpasso ed uscire momentaneamente dalla zona playout. Gara spartiacque anche per il Mesola, che in casa riceve il Solarolo penultimo a -1 dai castellani, mai come in questo periodo bisognosi di un risultato positivo per uscire dalle sabbie mobili.

Secondo ko di fila per il Sant’Agostino, che a Castenaso gioca una partita gagliarda, chiude avanti 2-1 il primo tempo, ma si fa rimontare nella ripresa e cede col punteggio di 3-2. Allo svantaggio iniziale firmato Mura, i ramarri rispondono nei primi 45 minuti con le reti di Vanzini e Lisanti, ma al rientro dagli spogliatoi dopo appena un minuto di gioco il Castenaso impatta sul 2-2 grazie a Canova; lì la partita cambia, coi padroni di casa che prendono coraggio e segnano il gol decisivo a metà ripresa con Boschi.

Qualche rimpianto per il Sant’Agostino, capace comunque di mettere in difficoltà una formazione attrezzata, ora seconda in classifica a due punti dalla capolista Ars et Labor.

Momento no in termini di risultati per la truppa di mister Biagi, che deve tornare a fare punti per evitare di essere risucchiata nella parte bassa della graduatoria: sono quattro le lunghezze di vantaggio dei ramarri rispetto alla zona playout, e domenica al "Caselli" arriverà il Futball Cava Ronco.

Jacopo Cavallini