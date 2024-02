Eccellenza. Tra Fucecchio e Perignano gara molto combattuta . Andreotti segna il gol del vantaggio, ma non basta

FUCECCHIO

FRATRES PERIGNANO

FUCECCHIO: Del Bino, Arapi, Lotti, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Mariani, Cenci, Andreotti, Badalassi, Rigirozzo. A disp.: Rocchi, Bindi, Iaia, Zaccagnini, Tassi, Re, Geniotal, Mhilli, Agostini. All.: Dell Agnello Lorenzo.

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Acosta, Scremin, Arvia, Mancini, Petri, Pennini, Zefi, Rosi, Ficarra, Sciapi. A disp.: Poltronieri, Martinelli, Porcellini, Freschi, Guarente, Baggiani S., Mariani T., Taraj, Vitillo. All.: Colombini Francesco.

Arbitro: Alessio Mauro di Pistoia

Reti: 27’ Ficarra, 29’ Lotti, 60’ rig.Andreotti, 64’ Sciapi

FUCECCHIO - Partita molto combattuta tra due squadre che hanno sempre cercato di ottenere tre punti che sarebbero risultati importantissimi. Quella andata in scena ieri è stata una gara ricca di ribaltamenti di fronte: ogni volta che una compagine trovava la via del gol l’altra squadra riusciva immediatamente a raggiungere il gol del pari. Una situazione che testimonia una scarsa attenzione e concentrazione. Il primo tempo è stato di marca Perignano che meritava forse qualcosa in più del pareggio rimediato. Nel secondo tempo esce però dal guscio il Fucecchio che trova anche il gol del vantaggio immediatamente raggiunto da Sciapi. Un pareggio che alla fine rispecchia quella che è stata la gara, equilibrata e ben condotta da entrambe le compagini, che con un po’ più di attenzione avrebbero forse ottenuto di più.