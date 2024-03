Eccellenza - Trasferta a Fucecchio. River suona la carica

Un River Pieve deciso e pronto a conquistare punti preziosi con l’obiettivo di raggiungere il prima possibile la salvezza. E’ questa la squadra biancorossa che si preparara ad affrontare in trasferta il Fucecchio. I biancorossi vengono da due vittorie consecutive e da due pareggi consecutivi.

"Giocheremo contro il Fucecchio – afferma il diesse Roberto Bacci – , una squadra forte e dotata di validi giocatori, come, ad esempio, gli attaccanti Andreotti e Rigirozzo. Dobbiamo scendere in campo con determinazione e affrontare l’avversario facendo la nostra partita con tranquillità. Con questo tipo di atteggiamento siamo in grado di raggiungere i risultati sperati".

Circa la "rosa" a disposizione del trainer Fanani, mancherà all’appello Di Giulio, fuori per squalifica. Rientrano, però, giocatori importanti come Cecchini e Leshi; anche Penco e Filippi, benché non al top della forma, potrebbero essere impiegati. Possibile l’utilizzo del modulo "4-3-3", con Morelli, Magera e uno tra Belluomini, Fruzzetti e Pieretti in attacco.

"Domenica scorsa – continua Bacci – abbiamo fatto una buona partita, malgrado le brutte condizioni del campo. Dobbiamo continuare su questa strada".

Arbitrerà l’incontro Niccolò Rinaldi della sezione di Empoli. Il River Pieve si trova, attualmente, in settima posizione in classifica, con 35 punti, davanti a Fratres Perignano e Pro Livorno Sorgenti (entrambe a quota 34) e dietro alla Massese (37). Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30 allo stadio di Fucecchio.

Federico Santarini