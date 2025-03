Eccellenza, trasferta tenuta dal tecnico ramarro Biagi: "Avversari in serie positiva, dovremo fare attenzione». Sant’Agostino rischia a Solarolo: "Loro in forma»

Trasferta romagnola per il Sant’Agostino, di scena a Solarolo, al cospetto della matricola ravennate, che non ha sofferto il cambio di categoria. Ha 5 punti più dei ramarri, domenica ha vinto in trasferta contro il Gambettola, nonostante il rientro di Gadda e Peluso, Gambettola che invece aveva vinto sul Sant’Agostino. E’ una squadra che bada al sodo, non lascia granché spazio allo spettacolo, si difende con ordine e riparte in contropiede, accoglierà all’Arboscelli il Sant’Agostino dopo una settimana molto importante, nella quale ha dovuto affrontare anche il recupero infrasettimanale.

I ramarri attraversano un periodo positivo, domenica scorsa hanno pareggiato in casa 2-2, rimontando il doppio svantaggio, contro il Castenaso terzo in classifica. Massimiliano Biagi non nasconde le insidie per questa trasferta: "Affrontiamo una delle squadre più in forma del campionato – afferma l’allenatore ramarro – è reduce da quattro vittorie consecutive, 7 risultati utili complessivi; con quel ruolino di marcia nel girone di ritorno sarebbe secondo in classifica". Insomma, non è un bel momento per affrontare il Solarolo. "Direi di sì. L’ho visto all’opera domenica scorsa contro il Gambettola, contro il quale ha vinto 3-1. Mi ha fatto un’ottima impressione: squadra solida, soprattutto in attacco, reparto imperniato su Malo, ma segnano un po’ tutti". Nella sua squadra aveva brillato la stella di Cremaschi, tornato a disposizione dopo quattro mesi. "Purtroppo non partirà dall’inizio, in quanto non ha ancora 90’ nelle gambe, lo si vedrà in campo nel secondo tempo, ma sarà ugualmente molto utile". Che cosa salva del 2-2 di sabato scorso? "La reazione e la rimonta dopo il doppio svantaggio. Adesso bisogna dare continuità. Per fare il salto di qualità serve una vittoria in trasferta e mi auguro si possa ottenere a Solarolo". Non sarà della partita il solo Anostini, che dovrebbe tornare a disposizione tra alcune settimane per una lesione al polpaccio. Si gioca alle 14.30.

Franco Vanini