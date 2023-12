Eccellenza Tre punti d’oro per la Massese in uno scontro diretto. Zavatto, esordio felice e vincente: "Bisogna rimettere le cose a posto»

E’ iniziata con una vittoria in uno scontro diretto l’avventura di Matteo Zavatto con la Massese. Il difensore spezzino, approdato una settimana fa in bianconero dopo una prima parte di stagione giocata in Promozione con la San Marco Avenza, ha avuto da subito l’opportunità di scendere in campo da titolare ’approfittando’ dell’assenza di Terigi e delle precarie condizioni di Del Pecchia. L’ex, fra le altre, di Ghiviborgo e Torres, si è da subito calato nella parte, disputando novanta minuti di sostanza e sacrificio su un campo difficile come quello di Monsummano Terme.

"Una partita complicata – ha detto il classe ‘95 appena dopo il triplice fischio –. Il campo era molto pesante, ma noi siamo stati bravi a mettere la gara da subito sul binario giusto, chiudendo gli avversari nella loro metà campo. Quando si è in una situazione di classifica come questa è normale la tensione inizialmente. Sciolta quella, il gol era nell’aria, l’abbiamo fatto e poi ci siamo difesi bene senza correre grossi rischi". Per lui, che in carriera ha disputato oltre 150 partite in Serie D con le maglie di Colligiana, Ghiviborgo, Torres e Fezzanese, una grande emozione vestire per la prima volta la maglia bianconera.

"Questa è una maglia che parla da sola. I tifosi ci sostengono nonostante un avvio complicato ed è importantissimo. Noi cerchiamo di mettere le cose a posto per fare sempre meglio". Ora i tifosi sperano che il successo di Monsummano abbia un seguito e che finalmente ci sia una risalita in classifica dei bianconeri.

Al. Sal.