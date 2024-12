Eccellenza. Tropical Coriano, al ’Brigo’ è il giorno del Solarolo

Non ha nessuna intenzione di farsi prendere il Tropical Coriano che oggi sul sintetico dello stadio Brigo di Morciano attende la visita del Solarolo. Gara in viaggio per il Pietracuta, pronto a bussare alla porta del Sant’Agostino. Mentre la Vis Novafeltria che ha appena esonerato mister Costantini se la vedrà con l’Osteria Grande.

Eccellenza. Girone B (15ª giornata, ore 14.30): Castenaso-Medicina Fossatone (Stadio Bonarelli sintetico, Granarolo dell’Emilia), Fcr Forlì-Reno, Gambettola-Mezzolara, Osteria Grande-Vis Novafeltria, Sant’Agostino-Pietracuta, Sampierana-Russi, Sanpaimola-Granamica, Tropical Coriano-Solarolo (Stadio Brigo sintetico, Morciano). Ieri: Faenza-Massa Lombarda 0-2. Classifica: Tropical Coriano 27; Mezzolara 26; Castenaso 25; Sampierana, Pietracuta 23; Gambettola 20; Fcr Forlì 18; Medicina Fossatone, Sant’Agostino 17; Osteria Grande, Solarolo 16; Reno, Sanpaimola 14; Massa Lombarda 13; Vis Novafeltria 12; Granamica, Russi 11; Faenza 9.