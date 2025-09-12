Eccellenza: tutti i risultati del primo turno della Coppa Italia. Il Castenaso si impone sul Corticella. Bel colpo del Mezzolara di Zecchi

Gol e spettacolo nella seconda giornata dei quadrangolari valevoli come primo turno di Coppa Italia di Eccellenza andata in scena mercoledì sera.

Partendo dal girone 5, che è interamente bolognese, il Castenaso di Fabio Rizzo ha battuto 3-1 il Corticella di Michel Cavina (reti di Melli, Hassler e Di Novella per i locali e di Canciulli per gli ospiti) mentre nell’altra sfida di questo raggruppamento l’Osteria Grande di Giangiacomo Geraci ha avuto la meglio 3-1 dello Zola Predosa di Fabio Perinelli.

Per i padroni di casa sono andati a segno Rinieri, Martuzzi e Garetti mentre il gol del momentaneo 2-1 è scaturito da un’autorete di Carpano.

La classifica: Osteria Grande 4, Castenaso e Zola Predosa 3, Corticella 1.

Per quanto riguarda invece il raggruppamento 7, il Mezzolara di Nicola Zecchi ha espugnato con un netto 4-1 il terreno di gioco del Massa Lombarda grazie alle reti di Dalmonte (doppietta), Nisi e Salonia mentre il Medicina Fossatone ha regolato 3-0 il Sanpaimola (a segno sono andati Mazza, Valente e Dall’Aglio).

La classifica: Mezzolara 6, Massa Lombarda e Medicina Fossatone 3, Sanpaimola 0. La terza ed ultima giornata del quadrangolare è fissata per mercoledì 1 ottobre.

Nicola Baldini