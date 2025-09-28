Eccellenza: tutto il programma (calcio d’inizio ore 15). Castiglionese per il riscatto. Palazzi scuote la Baldaccio

AREZZOTorna in campo il girone B di Eccellenza e la giornata in programma è a dir poco delicata pur essendo ancora alle battute iniziali del torneo. Chiedere per credere alla Castiglionese di Filippo Zacchei. Il tecnico e i suoi ragazzi sono ancora alla ricerca della prima vittoria tra campionato e Coppa Italia. Dopo due giornate la classifica piange con zero punti all’attivo, un solo gol fatto e ben quattro incassati. A questo va poi aggiunto che l’unico gol fatto è stato realizzato da capitan Menchetti (un difensore) e che oggi all’appello mancherà anche lo squalificato Scichilone, fermato per tre turni dal giudice sportivo.

L’avversario di questo pomeriggio – calcio di inizio alle 15 – sarà l’Affrico, altra formazione in crisi di risultati. Per la Baldaccio Bruni trasferta in casa del Grassina. Sarà davvero un bel banco di prova per la squadra di Mario Palazzi visto che i rossoverdi sono primi in classifica a punteggio pieno e soprattutto con cinque gol all’attivo e zero al passivo. Per la Baldaccio l’obiettivo è ripartire dopo il ko interno con l’Asta. La giornata di completa poi con Antella-Lastrigiana, Certaldo-Mazzola, Lanciotto-Rondinella Marzocco, Signa-Figline e Asta-Colligiana.