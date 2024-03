Eccellenza. Tuttocuoio-Cuoiopelli decisiva per il campionato. Perignano alla prova d’orgoglio

Decima di ritorno. E’ la giornata dello scontro diretto tra Tuttocuoio e Cuoiopelli. Fino a due domeniche fa sarebbe stato prima contro seconda. Ora è sempre, forse, la partita decisiva per il primo posto, ma la Cuoiopelli non ha le stesse ambizioni della fine del girone di andata, quando comandava indiscussa il girone A di Eccellenza. Dopo il pareggio casalingo contro il Pontebuggianese, i biancorossi di Roberto Falivena sono stati sorpassati da Camaione e Zenith Prato, le due squadre piuù in forma in questo momento del campionato.

La classifica dice che il Tuttocuoio è primo con 48 punti, seguono Camaiore e Zenith con 41, Cuoiopelli a 40, Montespertoli a 38 e Massese a 37. Se i giochi sono ancora aperti per il primato, lo sono ancora di più per i play off. Ecco perché il match di oggi (ore 14,30, stadio Leporaia di Ponte a Egola) potrebbe essere determinante. Sicuramente per la Cuoio è l’ultima occasione per provare a rientrare nel giro che conta. Per il Tuttocuoio è l’occasione di mettere fine al campionato con cinque giornate di anticipo.

Se a Ponte a Egola è in programma il big match della giornata, a Prato si affrontano due delle squadre più forti del girone: Zenith e Fratres Perignano. I pratesi, dopo un inizio incerto, hanno cominciato a marciare fortissimo a fine girone di andata e sono saliti fino al secondo posto. Il Fratres Perignano, alla vigilia del campionato la superfavorita, ha perso troppe occasioni per provare a risalire e ora si ritrova fuori dai giochi. Ma l’undici rossoblu è chiamato a una prova di orgoglio.

Infine, Camaiore-Geotermica con la squadra di Larderello che alla vigilia sembra già spacciata contro lo schiacciasassi di Pietro Cristiani. Certo è che la Geotermica, se vuole provare almeno a giocarsi la salvezza ai play out, deve vincere. Altrimenti sarà quasi mezza retrocessione.