ECCELLENZA. Tuttocuoio, ecco la Pro Livorno. Per la Cuoio serve il riscatto. Perignano in casa

Un turno di campionato che vede tutte le "nostre" squadre impegnate in partite casalinghe. La capoclassifica Tuttocuoio, che punta da solitaria alla promozione in serie D, ospita la squadra labronica della ProLivorno e cercherà di prendersi il risultato pieno. L’obiettivo è mantenere il suo già consistente vantaggio, otto punti, sulla seconda in classifica che è la Cuoiopelli. La ProLivorno non è sicuramente un avversario facile, viene da una probante vittoria esterna sul campo della Geotermica, quindi con il morale a mille e cercherà un risultato di prestigio a Ponte a Egola. Sulla carta anche la partita della Cuoiopelli, che aspetta al Masini la Pontebuggianese, non dovrebbe rappresentare un grosso scoglio da superare. L’incognita vera in questa partita però è la stessa Cuoiopelli che ha perso le ultime tre partite consentendo al Tuttocuoio di prendere il largo. Se poi ci vogliamo aggiungere che la squadra ospite, in quanto coinvolta in piena zona play out, avrà sicuramente fame di punti, allora la partita a S.Croce diventa complicata. Impegno casalingo anche per i Fratres Perignano che ospitano al "Matteoli" il Camaiore. Ospiti imbattuti da cinque domeniche, con quattro vittorie, hanno risalito prepotentemente la classifica e puntano verso la vetta. Gli ultimi risultati dei Fratres non sono esaltanti, tutt’altro, un punto in tre partite è un magro bottino che chiede vendetta. Il riscatto della squadra perignanese è quasi d’obbligo se vuole tentare a rientrare nel gruppo delle pretendenti ai play off. Infine la Geotermica ospita sul terreno amico di Larderello la squadra ultima in classifica del Castelfiorentino. Purtroppo uno scontro tra cenerentole perché la loro classifica già da ora dipende molto anche dai risultati delle squadre che le precedono. Per la Geotermica una partita da vincere per cercare di ridurre il distacco dal Valdinievole Montecatini e anche dal Lanciotto. Le ultime sconfitte hanno inciso negativamente sul morale e una vittoria potrebbe riaccendere speranze ed entusiasmo.

Pietro Mattonai