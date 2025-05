Eccellenza umbra: il a un passo dalla promozione in Serie D contro l'Umbertide Agape

di Claudio Roselli

Sarà il giorno della festa per il , oggi impegnato al comunale di Umbertide in una partita nella quale sono in gioco paradiso e inferno? Due le strade che a 90 minuti dalla fine dell’Eccellenza umbra (calcio d’inizio alle 16) possono riportare i bianconeri in serie D: quella del campionato, con un solo punto sufficiente per tagliare vittoriosamente il traguardo e quella della Coppa Italia, che potrebbe consegnare la promozione a gara ancora in corso. In Abruzzo, dove si comincia alle 15, il Giulianova è anch’esso a -1 dal trionfo; stesso discorso in Lombardia (girone C), dove c’è la Rovato Vertovese che inizia alle 15,30. Intanto l’Umbertide Agape, ultima avversaria del , ha assoluto bisogno dei tre punti per sperare di evitare la retrocessione diretta; un incrocio che rischia di diventare pericoloso. E allora? "Meglio non fare i conti e mirare al successo, come è nelle nostre prerogative – ha dichiarato il tecnico del , Antonio Armillei – perché ho sempre detto che ogni partita sarebbe stata per noi una finale e questo concetto ce lo siamo portati fino in fondo. Entrare in campo con il pensiero al pareggio significa esporsi a brutte sorprese, per cui dobbiamo fare il nostro gioco".

A centrocampo non sarà utilizzabile Brizzi, squalificato dopo l’espulsione di domenica scorsa: Tersini e Gennaioli gli altri assenti, mentre fra i locali mancherà il difensore Montani, anche lui punito dal giudice sportivo. Circa l’assetto tattico, appare scontata la riproposizione del 4-3-1-2, anche se in partenza potrebbero non essere escluse novità sugli interpreti. Inutile sottolineare che Gorini e compagni potranno contare sul massiccio seguito di tifosi, che sognano poi di proseguire la domenica in città fino a notte. Confidano invece in uno sgambetto da parte dell’Agape (ma debbono pur sempre vincere) sia l’Angelana, impegnata in casa contro un Ellera che deve difendere la posizione play-off, sia la Narnese, ospite di un Tavernelle che mira al bottino pieno per mettersi in salvo senza disputare i play-out. Come si può quindi notare, non sarà una passeggiata per nessuno. Ricordiamo che, in caso di arrivo in tre a pari punti (quindi di sconfitta per il e di vittoria per Angelana e Narnese), lo spareggio per il primo posto finale sarà fra e Narnese, le due migliori nella classifica avulsa; è ovvio però che si tratta di una eventualità che al Borgo vogliono tutti evitare.

La probabile formazione (4-3-1-2): Vaccarecci (Vassallo); Innocentini, Petricci, Adreani, Del Siena (Lorenzoni); Bruschi, Gorini, Corsini; Pasquali; Bartoccini, Valori. All. Antonio Armillei.