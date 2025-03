Eccellenza umbra. Sansepolcro capolista di lusso. Lo strappo di Gorini e compagni

La sensazione che i tre punti di sabato fossero stati preziosi per il Sansepolcro ha trovato conferma nei risultati della domenica. Assistendo da comodi spettatori sulla poltrona del primato in classifica nel campionato umbro di Eccellenza, i bianconeri hanno dato quello strappo che finora non era riuscito. Le dirette concorrenti ci hanno messo del loro, in particolare il Cannara, che aveva due punti di ritardo ma che è stato raggiunto e superato in casa dal Tavernelle, squadra in piena zona play-out. Anche i ternani dell’Olympia Thyrus, che erano a -3, sono caduti a domicilio per opera dell’Angelana guidata dall’ex Valeriano Recchi, che ora si candida fra le pretendenti al salto di categoria. Il Sansepolcro, che viaggia alla media di due punti esatti a partita (46 dopo 23 giornate), guida con 4 lunghezze di vantaggio sulla già ricordata Angelana, alla quale dovrà fare visita il 23 marzo, e sul Pierantonio, ospite la domenica successiva del Buitoni e protagonista di una gran bella annata. Il Cannara è sceso a -5, l’Olympia Thyrus a -6: insomma, un bell’inizio di marzo, considerando gli impegni ufficiali del mese per i ragazzi di Armillei, che già domani torneranno in campo a Sesto Fiorentino per l’andata dei quarti di finale della fase nazionale della Coppa Italia di categoria. Si pone quindi anche la necessità di gestire al meglio le energie, nonostante la "rosa" lunga dia le giuste garanzie. Ancora ai box due pedine: l’esperto Tersini, per il quale i tempi rischiano di allungarsi ulteriormente, e il giovane Merciari, che da questa settimana torna ad allenarsi regolarmente. Domenica prossima, senza lo squalificato Bruschi il Sansepolcro sarà a Castiglione del Lago per affrontare l’unica avversaria che in stagione è riuscita a espugnare il Buitonia novembre ma ha visto appesantire il suo terzultimo posto. Sempre domenica andrà in scena Angelana-Cannara e in caso di vittoria Gorini e compagni avranno la certezza di guadagnare ulteriore terreno.

Claudio Roselli