Eccellenza Umbria. Il Sansepolcro oltre la mini-crisi con l’Ellera

Dimenticare il ko di domenica scorsa e ripartire subito per tenere stretta la vetta del campionato umbro. Nella 21esima giornata il Sansepolcro torna al Buitoni (calcio d’inizio alle 14.30) contro un’avversaria tradizionalmente ostica: l’Ellera, protagonista del grande duello di un paio di stagioni fa con i bianconeri per il salto in D. I perugini hanno inflitto il primo dispiacere stagionale al Sansepolcro dopo le cinque vittorie iniziali, ma soprattutto il netto 3-1 rifilato sette giorni fa al Terni Fc li ha rimessi in corsa per i play-off, distanti appena tre lunghezze. Anche il tecnico Tomassoli predilige il 4-3-3, quindi ci sarà un ulteriore motivo di interesse sul campo, così come sugli altri della categoria: si gioca infatti in questo turno la sfida diretta fra Angelana e Pierantonio, mentre il Cannara – diretto inseguitore di Gorini e compagni – riceve il Pontevalleceppi,sulla carta più abbordabile, e la Narnese va a Pietralunga. Ancora fermo Tersini e con Petricci squalificato (in foto), mister Armillei ha dovuto depennare dalla lista anche il giovane Merciari, infortunato, per cui i vari Corsini e Innocentini sono già allertati, a meno di altre possibili soluzioni: resta in piedi, almeno per oggi, quella del portiere sottoquota, dal momento che Mariangioli compare ancora fra i convocati, in attesa della partenza. Nella corrente stagione, Sansepolcro ed Ellera si affrontano per la quarta volta, visto il doppio confronto nella semifinale di Coppa, con qualificazione dei biturgensi grazie a una vittoria e un pareggio.

Claudio Roselli