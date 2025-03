Eccellenza Umbria. Sansepolcro, corsa alla serie D. Oggi al Buitoni c’è Tavernelle

È il Tavernelle dell’ex Nicholas Ibojo, difensore ancora a 40 anni, l’ospite del Buitoni nella 25esima giornata di Eccellenza. Alla vigilia del big-match in trasferta contro l’Angelana, che ha ridotto a 2 le distanze dai bianconeri e che è di scena a Pietralunga, il Sansepolcro ha la necessità di conservare il primato solitario in classifica, anche se fra le squadre impelagate in zona play-out quella più in salute è proprio l’attuale avversaria, reduce da due vittorie di fila e rigenerata dalla cura del tecnico Ciucarelli.

In attesa dell’andata della semifinale contro la Rovato Vertovese, il Sansepolcro continua a giocare su entrambi i "tavoli" (campionato e Coppa Italia) per raggiungere quella serie D non ancora certa né su un versante né sull’altro. L’infuocato mercoledì contro la Sestese ha prodotto i suoi strascichi: squalifica in Coppa per Petricci e Bartoccini (salteranno il match casalingo) e stagione finita per Gennaioli, che ha riportato la frattura del perone. Non ci sarà nemmeno Del Siena, che dovrà stare fermo per almeno un paio di settimane, mentre nella lista dei convocati sono tornati Merciari, Tersini e il portiere Vassallo.

La probabile formazione (4-3-3): Vaccarecci; Innocentini, Lorenzoni, Adreani, Carbonaro; Bruschi, Gorini, Testerini (Corsini); Pasquali, Bartoccini, Mariotti (Valori). All. Armillei.

Claudio Roselli