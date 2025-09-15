Eccellenza, un gol di Scarlino regala la vittoria nella giornata d’esordio. Fezzanese, tre punti all’ultimo tuffo
Fezzanese 2 Voltrese 1
Fezzanese 2 Voltrese 1
FEZZANESE: Mazzola, Salerno, Stradini, Vietina, Battini (87’ Corrado M.), Manfrone (54’ Masi), Corrado S. (83’ Bastianelli), Roncarà (69’ Scarlino), Baracchini, Scieuzo, Beccarelli (64’ Costa). A disp. Scopis, Aliboni, De Marco, Moscato. All. Ponte.
VOLTRESE: Biggi, Boero (50’ Nelli), Ravera (50’ Lupi), Robotti, Iraci, Garbarino, Traverso, Chiodi, Ndiaye (64’ Sakhi), Morando (83’ Filippini), Greco (50’ De Mattei). Siri, Chiavassa. All. Sciutto.
Arbitro: Fousfos di Albenga (assistenti Bernardini e Ingenito di Genova).
Reti: 8’ Baracchini, 85’ Iraci, 94’ Scarlino.
CASTELNUOVO MAGRA – Inizio bene il campionato di Eccellenza per la Fezzanese che nella prima giornata batte 2-1 la Voltrese. La gara si decide negli ultimi minuti in un confronto molto combattuto e ricco di emozioni. Positivo l’esordio del neo acquisto Masi autore dell’assist per il gol decisivo di Scarlino, al rientro dopo un infortunio. Iniziamo proprio dalla fine: al 94’ Scieuzo batte una punizione, sponda di Masi a centro area di testa che smarca l’accorrente Scarlino che segna in spaccata. In precedenza all’8’ i ragazzi di Giulio Ponte passavano in vantaggio con un preciso diagonale di Baracchini su lancio di Scieuzo. Il match si infiamma nella ripresa: al 79’ bella parata di Mazzola su pericolosa conclusione di Sakhi. All’81’ Scieuzo, a due passi dalla porta, calcia fuori su pregevole cross di Scarlino. All’85’ pareggia Iraci deviando in rete in acrobazia sul secondo palo una punizione di Chiodi. Al 91’ annullato gol a Filippini per fuorigioco.
Paolo Gaeta
