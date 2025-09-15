Acquista il giornale
  4. Eccellenza, un gol di Scarlino regala la vittoria nella giornata d’esordio. Fezzanese, tre punti all’ultimo tuffo

Eccellenza, un gol di Scarlino regala la vittoria nella giornata d’esordio. Fezzanese, tre punti all’ultimo tuffo

Fezzanese 2 Voltrese 1 FEZZANESE: Mazzola, Salerno, Stradini, Vietina, Battini (87’ Corrado M.), Manfrone (54’ Masi), Corrado S. (83’ Bastianelli), Roncarà (69’...

di PAOLO GAETA
15 settembre 2025
Fezzanese 2 Voltrese 1

FEZZANESE: Mazzola, Salerno, Stradini, Vietina, Battini (87’ Corrado M.), Manfrone (54’ Masi), Corrado S. (83’ Bastianelli), Roncarà (69’ Scarlino), Baracchini, Scieuzo, Beccarelli (64’ Costa). A disp. Scopis, Aliboni, De Marco, Moscato. All. Ponte.

VOLTRESE: Biggi, Boero (50’ Nelli), Ravera (50’ Lupi), Robotti, Iraci, Garbarino, Traverso, Chiodi, Ndiaye (64’ Sakhi), Morando (83’ Filippini), Greco (50’ De Mattei). Siri, Chiavassa. All. Sciutto.

Arbitro: Fousfos di Albenga (assistenti Bernardini e Ingenito di Genova).

Reti: 8’ Baracchini, 85’ Iraci, 94’ Scarlino.

CASTELNUOVO MAGRA – Inizio bene il campionato di Eccellenza per la Fezzanese che nella prima giornata batte 2-1 la Voltrese. La gara si decide negli ultimi minuti in un confronto molto combattuto e ricco di emozioni. Positivo l’esordio del neo acquisto Masi autore dell’assist per il gol decisivo di Scarlino, al rientro dopo un infortunio. Iniziamo proprio dalla fine: al 94’ Scieuzo batte una punizione, sponda di Masi a centro area di testa che smarca l’accorrente Scarlino che segna in spaccata. In precedenza all’8’ i ragazzi di Giulio Ponte passavano in vantaggio con un preciso diagonale di Baracchini su lancio di Scieuzo. Il match si infiamma nella ripresa: al 79’ bella parata di Mazzola su pericolosa conclusione di Sakhi. All’81’ Scieuzo, a due passi dalla porta, calcia fuori su pregevole cross di Scarlino. All’85’ pareggia Iraci deviando in rete in acrobazia sul secondo palo una punizione di Chiodi. Al 91’ annullato gol a Filippini per fuorigioco.

Paolo Gaeta

