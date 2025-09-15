Eccellenza. Un gol per tempo: il Fabbrico liquida il Salsomaggiore

FABBRICO2SALSOMAGGIORE0

FABBRICO: Rossi, Malavolti, Sabattini (1’ st Koni), Tamagnini, Scappi, Budriesi, Pedrazzoli (44’ st Nocerino), Genova, Montuoro, Lari (44’ st Minelli), Martina. A disp. Salati, Andolina, Nocerino, Negri, Marchini, Macchiavelli, Minesi. All. Galantini.

SALSOMAGGIORE: Piga, Dattaro, Brunani (1’ st Pedretti), Furlotti, Morigoni, Cruoglio, Lorenzani, Petronelli, Iaquinta, Musaj (40’ st Ascone), Kulluri (1’ st Ramponi). A disp. Bonati, Lucchini, Kokla, Lattuca, El Hani, Mattioli. All. Cristiani.

Arbitro: Sfirschi di Piacenza. Reti: 16’ Martina; 51’ st Koni. Note: espulso Martina (F) al 38’ st per doppia ammonizione. Ammoniti Tamagnini, Minelli (F) Musaj e Ascone (S).

Prima vittoria stagionale per il Fabbrico, che con un gol per tempo si aggiudica la sfida interna con un Salsomaggiore ancora fermo al palo. Al primo affondo i padroni di casa vanno in vantaggio con Martina, che trova il giusto pertugio per freddare Piga, poi la squadra di Galantini è sfortunata perché al 18’ Malavolti centra la traversa ed il punteggio rimane sull’1-0. Cristiani, tecnico degli ospiti, prova a pescare dalla panchina facendo due cambi ad inizio ripresa, ma il Fabbrico gestisce bene i tentativi di rimonta dei parmensi, con Rossi che dice di no a Iaquinta; a 7’ dal termine il già citato Martina riceve il secondo giallo di giornata e finisce anzitempo sotto la doccia, ma i padroni di casa riescono a respingere l’assalto finale e, al 6’ di recupero, chiudono definitivamente i conti con Koni, subentrato nella ripresa a Sabattini. Un risultato importante, anche perché la prossima sfida vedrà i biancoblu impegnati col Nibbiano Valtidone, terzo alle spalle dell’accoppiata Vianese-Pontenurese.