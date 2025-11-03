Eccellenza. Un pari per la Comacchiese. E nel finale sfiora il colpaccio

Faenza

1

Comacchiese

1

FAENZA: Zauli, Franceschini, Gimelli, Borini (22’ st Missiroli), Bertoni, Brusi, Tuzio, Zani (35’ st Ulivieri), Bonavita, Gjordumi, Lanzoni. All.: Cavina.

COMACCHIESE: Campi, Felloni, Ferri, Gordini, Fiorini, Temporin, Taroni (5’ st Ravaglia), Montanari (30’ st Mazzavillani), Elshazly (20’ st Gherlinzoni), Britos Dos Santos, Centonze. All.: Candeloro.

Arbitro: Danielli di Bologna.

Reti: 3’ pt Centonze (C), 32’ pt Zani (F).

Note: ammoniti: Gjordumi (F), Gordini (C), Britos Dos Santos (C).

Pareggio giusto e partita vibrante tra Faenza e Comacchiese, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto dal primo all’ultimo minuto. Gli ospiti approcciano meglio la gara e mettono subito in difficoltā la retroguardia manfreda. Il vantaggio arriva dopo pochi minuti grazie a un’azione costruita con intelligenza sulla fascia: Ferri scatta, serve Montanari che dalla destra pennella un cross teso sul secondo palo, dove Centonze arriva in scivolata e insacca di forza lo 0-1, premiando la partenza aggressiva dei rossoblų.

I padroni di casa trovano il pareggio al 32’, approfittando di un rimpallo sfortunato: Zani si inserisce fra i centrali, scambia con Bonavita e conclude di sinistro battendo Campi per l’1-1. La formazione di Candeloro non si scompone e torna a macinare gioco, sfiorando il nuovo vantaggio con Britos che, da fuori area, colpisce la parte alta della traversa con un gran destro a campanile. Nella ripresa il copione resta equilibrato, ma è la Comacchiese a costruire le occasioni migliori. A metà tempo il capitano ha un’altra grande palla gol: riceve in area un cross basso di Ravaglia, calcia a colpo sicuro ma Zauli compie un autentico miracolo. I biancazzurri provano a rispondere con qualche ripartenza, ma Campi si fa trovare pronto su ogni tentativo. Nel finale gli ospiti aumentano la pressione e sfiorano il colpo grosso con Britos, autore di una conclusione velenosa che il portiere devia sui piedi di Centonze, il cui tap-in termina di poco a lato.