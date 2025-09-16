Eccellenza. Un Viareggio esplosivo. Linea Verdi al Real FQ

VIAREGGIO E FORTE DEI MARMI

Ben 9 gol fatti e appena 1 preso sono il resoconto delle ultime due gare del Viareggio che sempre col medesimo avversario (quel Castelnuovo Garfagnana che nella prima uscita stagionale di Coppa aveva rimandato a casa battute 4-1 le zebre) ha infilato due domeniche straordinarie per ricreare ulteriore l’entusiasmo del tifo attorno alla squadra. I bianconeri di Walter Vangioni dopo aver passato il turno in Coppa ribaltando il punteggio dell’andata con quel convincente 4-0 di domenica scorsa al Marco Polo SC si sono ripetuti pure nella 1ª giornata del campionato d’Eccellenza dando nuovamente 4 gol di scarto al malcapitato avversario (affrontato per uno “scherzo di calendario“ per la terza domenica di fila) con una prestazione se vogliamo ancor più eclatante della precedente. ’La Faina di Gallicano’ però, che dalle sue parti non ha fatto sconti (com’è normale e giusto che sia quando si tratta di sport), vola basso e fa il pompiere: "Dobbiamo crescere. Mi aspetto di più. Il risultato ci aiuta... ma non esaltiamoci troppo. Andiamoci cauti con l’euforia. Ci sono ancora 31 partite di campionato davanti a noi". La sorpresa di queste ultime due gare viareggine è il 2007 Luca Baroni. Il figlio dell’ex presidente del Viareggio 2014 (l’avvocato Cristiano Baroni) si sta ritagliando uno spazio importante, sapendolo sfruttare con atteggiamento giusto, capendo l’occasione. Due gol di fila per lui (come per il "top-player" della squadra Elia Galligani, nella foto) che ieri l’altro è stato impiegato da mezz’ala destra nel 4-3-3 nonostante sia un esterno d’attacco. Si sta ben adattando al nuovo ruolo... e chissà che non possa diventare lui la quota under titolare anche quando rientrerà dall’infortunio il coetaneo Romanelli (terzino destro sta giocando, bene, Cosimo Belluomini).

Grande impresa nella 1ª di Eccellenza l’ha fatta pure il Real Forte Querceta, espugnando il sempre ostico campo della Sestese. L’emergente tecnico Matteo Verdi sta già facendo vedere i frutti del suo tanto lavoro settimanale. E il 4-3-3 bianconerazzurro regala già prime gioie.

S.F.