Eccellenza. Una Larcianese che sorprende

La Larcianese ha avuto un inizio di stagione molto positivo, quasi sorprendente, considerato che è una matricola in questo campionato di Eccellenza. In sette gare disputate ha ottenuto dodici punti, frutto di tre vittorie e tre pareggi. Poteva avere anche dei punti in più, visto che in due gare contro il Pro Livorno Sorgenti e Cecina ha subito la rete del pareggio all’ultimo minuto di recupero. Risultati positivi che le permettono di occupare la seconda posizione nella classifica generale, in compagnia del Viareggio e da un solo punto di distanza dal duo capolista, composto da Zenith Prato e Lucchese. Il tecnico viola Maurizio Cerasa, molto soddisfatto di questo ottimo periodo, invita tutto l’ambiente della Larcianese a stare con cosiddetti piedi per terra. "Ricordiamoci - ha detto il tecnico viola - che l’obiettivo della Larcianese è quello di conquistare la permanenza in Eccellenza. Domenica al termine della gara vinta con il Belvedere ho visto troppo entusiasmo. Ero anch’io felice - continua Cerasa - perché abbiamo sconfitto una grande squadra, composta da tanti giocatori di serie D. Un successo arrivato al termine di una prestazione eccellente, dove tutti i ragazzi si sono espressi su ottimi livelli. Ma un’eccessiva euforia può portare a facili illusioni che sarebbe una situazione psicologia pericolosa. La Larcianese deve continuare a giocare con lo stesso spirito agonistico di sempre, con la massima concentrazione e determinazione, sapendo sempre di trovare di fronte formazioni forti. Ho visto comunque una crescita complessiva di tutta la squadra e questo significa che durante gli allenamenti lavoriamo bene. Un esempio su tutti. L’ottimo apporto che sta dando la nostra punta Ba, molto cresciuto rispetto alla passata stagione. Ha avuto la possibilità di allenarsi bene e di integrarsi tatticamente con il nostro gioco. I nuovi arrivati avranno tutti bisogno di un po’ di tempo per entrare nei nostri meccanismi di gioco e ritengo che siano sulla strada giusta. Infine, voglio dichiarare la soddisfazione perchè finalmente siamo tornati a giocare all’Idilio Cei. È un aspetto psicologico molto importante per i ragazzi, che sicuramente porterà risultati positivi". Domenica prossima la Larcianese giocherà in trasferta allo stadio dei Pini contro il Viareggio.

Massimo Mancini