Eccellenza: una prestazione da applausi. Il Real Forte Querceta si sblocca, tris al Cenaia

real forte querceta

3

cenaia

0

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Tofanelli, Mogavero, Piccione, Ricci, Marinari, Franzoni, Fortunati, Panicucci, Borselli, Lembo. A disp.: Di Nubila, Nicolini, Porcellini, Bartolini, Battisti, Bobbio, Campo, Goh, Pinna. All.: Matteo Verdi.

CENAIA: Bettarini, Lischi, Arcidiacono, Bianchi, Signorini, Puleo, Fischer, Cito, Maggi, Remedi, Boumarouan. A disp.: Castaldi, Salvini, Quilici, Gronchi, Provinzano, Busiello, Santagata, Sartini, Neri. All.: Nicola Sena.

Arbitro: Nafra di Valdarno.

Reti: 7’ pt Ricci, 4’ st Panicucci, 6’ st Mogavero.

FORTE DEI MARMI – Nelle precedenti sette giornate, il Real Forte Querceta aveva realizzato soltanto cinque reti e mai era riuscito a segnare almeno due gol in una gara. Contro il malcapitato Cenaia dell’ex Nicola Sena arriva il primo successo rotondo della stagione, un 3-0 che lascia poco spazio ai commenti: i versiliesi hanno fin da subito indirizzato la gara, trovando la rete del vantaggio dopo una manciata di minuti poi hanno controllato senza patemi, chiudendo la pratica a inizio ripresa con un uno-due micidiale. Prestazione da applausi da cui la squadra esce con più certezze: Verdi ha mescolato le carte lasciando in panchina due titolarissimi come Nicolini e Goh e affidandosi in attacco all’ultimo arrivato Panicucci.

La partita si è messa subito in discesa grazie alla rete dopo sette minuti di Ricci. Il Canaia ha provato a reagire ma ha trovato sulla sua strada un grande Pastine, autore di due interventi decisivi. All’intervallo il risultato era ancora in bilico ma al Real Forte Querceta sono bastati solo sei minuti nella ripresa per chiudere definitivamente i conti. Prima Panicucci segna il suo primo gol in campionato poi Mogavero si conferma terzino goleador segnando la rete del definitivo 3-0. Il Real Forte sale a quota 11 punti, in piena zona playoff mentre il Cenaia resta ultimo in classifica, senza ancora una vittoria in campionato.

Michele Nardini