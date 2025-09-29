Eccellenza. Una traversa e tanti spunti. Al Castello manca solo il gol

Sancascianese

Castelfiorentino

SANCASCIANESE: Minò, Ceccherini, Ballini, Marchi, Magnelli (67’ Dupi), Pratesi, Fusi (63’ Piazzini Mi.), Mazzoni (79’ Di Benedetto), Guarducci, Casini (57’ Terramoto), Lumachi (72’ Magistri). A disp.: Mugnai, Tongiani, Piazzini Ma., Sandroni. All.: Latini.

CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Ballerini, Lotti, Chiti, Maltinti, Razzanelli, Locci (57’ Mirashi), Cenci, Boye (77’ Bucalossi), Bagnoli (79’ Cartocci), Corsi (84’ Ippolito). A disp.: Bartolozzi, Natale, Fè, Murati, Zohouli. All.: Dell’Agnello.

Arbitro: Scardigli di Livorno.

SAN CASCIANO VAL DI PESA - Manca soltanto il gol nella sfida tra la neopromossa Sancascianese e il Castelfiorentino United, che per tutto l’arco dei novanta minuti si affrontano a viso aperto costruendo anche diverse occasioni ciascuno che però nessuna delle due squadre riesce a sfruttare al meglio.

Botta e risposta nella prima frazione con i valdelsani che si rendono pericolosi per ben due volte prima con Cenci e successivamente con Boye (nella foto). Prima il centrocampista colpisce in pieno la traversa e poi l’attaccante viene fermato da un colpo di reni del portiere locale che si supera con un intervento capace di salvare il risultato. I padroni di casa rispondono con carattere grazie al tentativo di Mazzoni, Pulidori respinge, e Fusi, che spedisce fuori il successivo tap-in che poteva valere il gol del vantaggio.

Nella seconda frazione di gioco, invece, la partita rimane viva e giocata su buoni ritmi, ma senza che nessuna delle due squadre trovi il varco giusto per sbloccare il risultato. Anzi, col passare del tempo la gara si innervosisce un po’ e diviene più spezzettata fino al triplice fischio finale sancito dal direttore di gara Scardigli della sezione di Livorno, con il Castelfiorentino United che mantiene così la propria imbattibilità in campionato. Con questo pareggio la squadra di mister Dell’Agnello è dunque al quinto posto in classifica a cinque punti, appaiata con l’Invictasauro.

Si.Ci.