Eccellenza. Una Zenith ‘decimata’ nella tana del Cecina

Crocevia fondamentale del campionato per la Zenith Prato nel girone A di Eccellenza. Oggi alle 14.30 i bluamaranto saranno impegnati in trasferta sul campo dello Sporting Cecina per cercare di bissare il bel successo ottenuto domenica scorsa contro il Valdinievole Montecatini e raggiungere proprio i labronici a quota 19 punti e a ridosso della zona play off. Un’impresa che solo qualche settimana fa, visti i risultati altalenanti dei bluamaranto, sembrava fuori portata e che invece, nel momento di maggior difficoltà, considerando le tante assenze, è tornata possibile. "Il gruppo si è compattato molto in questi giorni. Abbiamo molti problemi con gli infortuni, ma questo ha forse responsabilizzato maggiormente chi deve scendere in campo. Domenica scorsa i ragazzi hanno giocato una gara perfetta – commenta Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato – . Contro lo Sporting Cecina dovremo fare lo stesso tipo di prestazione. Affrontiamo una squadra che ha forza nel reparto offensivo, che gioca un buon calcio a ritmo elevato, ma che dietro può a volte concedere qualcosa. Possiamo dire la nostra contro chiunque, se saremo sempre quelli di sette giorni fa". Assenti, nelle fila pratesi, gli infortunati Bucciantini, Mari, Gonfiantini, Buscema, Falteri e lo squalificato Lunghi. Rientra a disposizione Luka in difesa e anche Chiaramonti pare aver risolto alcuni acciacchi.

L. M.