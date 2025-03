Eccellenza, Urbania: mister Lilli chiede punti e prestazione con l’Osimana. K Sport non si fida del Monturano. Urbino, gara della svolta

K Sport Montecchio Gallo- Monturano (ore 16). "Affronteremo una squadra ostica a tre turni dal termine – spiega il dg della K Sport Mariani – che già nella gara di andata ci aveva messo in grande difficoltà vincendo con merito una partita giocata male in una giornata particolarmente negativa per noi. Mi aspetto un Monturano spigoloso e combattivo, che dovrà difendere la propria posizione nella griglia play out, per poter disputare lo spareggio sul proprio campo. Serve una grande gara". Arbitra Bevere di Chivasso.

Matelica-Urbino (ore 16). "Partita della svolta che può valere un campionato – osserva il dg dei ducali Santi –. Uscire da Matelica con un risultato pieno ci darebbe uno slancio incredibile verso i play off e gli scontri diretti con Tolentino e K-Sport. Matelica che però non è ancora salva matematicamente quindi occorre prudenza e convinzione. Tutti disponibili puntiamo sul gruppo". Arbitra Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto.

Urbania Calcio-Osimana (ore 16). "Abbiamo l’occasione – dice il tecnico durantino Lilli – di ritornare a fare risultato davanti al nostro pubblico. Vogliamo ottenere un risultato positivo. I ragazzi hanno lavorato per questo e non ho dubbi sulla prestazione".

Le altre gare odierne: Atletico Mariner-Montefano (ore 15); Montegranaro-Fabriano Cerreto (ore 16); Maceratese-Chiesanuova (ore 15); Sangiustese-Tolentino (ore 16). Riposa Portuali Dorica. Arbitra Andrea Eletto di Macerata. am.pi.