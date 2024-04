Eccellenza. Vanzini entra e salva il Masi. La classifica però resta critica

m asi torello

gambettola

: Campi, Valesani, Maneo, Molossi, Di Bari, Bellisi (81’ Toffano), Maione, Medi (74’ Grimandi), Cazzadore, Fregnani (93’ Quarella), Chiossi (54’ Vanzini; 93’ Bonenti). All. Ricci. A disp. Battara, Righetti, Nappi, Defeudis.

GAMBETTOLA: Golinucci, Difino (82’ Falchero), Rossi, Mengucci (75’ Alberighi), Rigoni, Merciari (54’ Aloisi), Turci, Vukaj, Mancini, Longobardi (75’ Farabegoli), Mantovani (46’ Osayande). All. Bernacci. A disp. Smeraldi, Maioli.

Arbitro: Roli da Modena

Reti: 77’ Mancini, 85’ Vanzini.

Note: ammoniti Rigoni, Maneo, Vukaj, Medi e Maione.

Il Masi Torello Voghiera ha conquistato un buon punto nella sfida contro il Gambettola, quarta forza del campionato. A fruttare il pareggio alla squadra di mister Ricci è stata la rete messa a segno da Vanzini, che ha riportato in equilibrio il risultato sbloccato dal gol di Mancini. Prima occasione già al 1’ per i padroni di casa, con Fregnani che, sull’ottimo assist di Cazzadore, conclude di poco a lato. All’8’ è Molossi a cercare fortuna con un tiro da fuori area, neutralizzato da Golinucci. Fondamentale, al 16’, l’anticipo di Bellisi su Longobardi che, davanti alla porta, era pronto a spingere in rete il cross di Mengucci. Al 36’ è Longobardi a servire un ottimo assist per l’accorrente Vukaj che, da fuori area, scarica un tiro potente e preciso indirizzato sotto la traversa, ma Campi non si fa sorprendere e respinge. Al 37’ è Cazzadore ad avere l’opportunità per il vantaggio del Masi: sul cross di Molossi, l’attaccante colpisce di testa ma, complice il disturbo della difesa ospite, non è riesce a direzionare la palla verso lo specchio.

Si va alla ripresa. E all’11’ Cazzadore finisce a terra nell’area avversaria e reclama il penalty, che l’arbitro non concede. Dopo i tentativi dalla distanza del solito Vukaj al 19’ e di Medi al 27’, il Gambettola passa in vantaggio: al 32’ il neo entrato Farabegoli si esibisce in una bella azione sulla fascia e dal fondo vede l’inserimento di Mancini che, ricevuta palla, insacca per l’1-0. Simile l’azione che al 40’ porta i locali al pareggio, con Toffano che offre un assist a Vanzini che indirizza la palla in rete. Finisce 1-1.

Valerio Franzoni