Eccellenza: verso la conclusione la lunga trattativa per l’ingresso nel club del gruppo di imprenditori locali. Calderini in panchina. Futuro Sangio, domani la svolta attesa dai tifosi

SAN GIOVANNIÈ solo questione di ore e la Sangiovannese avrà finalmente il suo assetto societario. È atteso per domani, infatti, il comunicato che giungerà direttamente dall’amministrazione comunale circa l’evolversi delle trattative che il sindaco Valentina Vadi ha intavolato da tempo sia con il gruppo di imprenditori locali che con l’ormai noto fondo americano che però, rispetto ai sangiovannesi, non si è mai manifestato in prima persona da oltre due mesi a questa parte quando, con un’offerta ufficiale giunta in sede, ha manifestato la volontà di prendere le redini della società di Piazza Casprini.

Sono stati giorni molto intensi quelli che hanno visto protagonisti il primo cittadino e la gente del posto per cercare di trovare un accordo affinché potessero gestire il Marzocco, a quanto trapela sembra che siano stati limati anche alcuni aspetti che mettevano un freno alla trattativa e, a meno di clamorosi dietro front, dovrebbero essere proprio loro a gestire da qui ai prossimi campionati il sodalizio azzurro che nel 2027 compierà 100 anni di vita.

Andasse così la situazione è praticamente definito anche lo staff tecnico; Andrea Agatensi rivestirà il doppio ruolo di direttore generale e sportivo, l’allenatore sarà Stefano Calderini che dopo il quinquennio di Poggibonsi potrebbe tornare a sedere sulla panchina della Sangiovannese a distanza di circa 11 anni. Il nuovo assetto societario sarà presentato nei prossimi giorni. saranno resi noti, magari, anche altri aspetti oltre alla distribuzione delle cariche che potrebbero vedere grosse novità rispetto a chi ha condotto fino a questo punto.

Sempre nelle prossime ore, peraltro, potrebbero essere ufficializzati anche i primi colpi di mercato che andranno a costruire una rosa dal primo all’ultimo degli elementi. Un nuovo corso sotto ogni punto di vista, giusto poche ore e finalmente, dopo settimane di attesa, conosceremo il futuro della Sangiovannese.

Massimo Bagiardi