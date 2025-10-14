Eccellenza. Viareggio e Real Forte Querceta con la pareggite acuta. E domani si torna in campo

In Eccellenza di recente non fanno che pareggiare sia il Viareggio (due X di fila) sia il Real Forte Querceta (quattro pari consecutivi) ma il campionato resta equilibratissimo con nessuno che scappa o resta troppo indietro.

Il Viareggio si fa riprendere al 92’ a Sesto al termine di una gara brutta e fallosa, dove ne ha fatto le spese il difensore bianconero Videtta (toccato duro e uscito già al quarto d’ora). "Dobbiamo recuperare energie e soprattutto giocatori – commenta il tecnico delle zebre Walter Vangioni – ogni partita perdiamo una pedina fondamentale. La rosa al completo non l’ho mai avuta... e penso sia questo il “problema“. Siamo una squadra nuova e ci sta che in qualche gara si possa far meno bene. È parte di un percorso di crescita".

Domani intanto in infra-settimanale c’è la 6ª giornata... e spicca alle ore 18 allo stadio dei Pini l’atteso derbyssimo Viareggio-Lucchese. Mentre domenica le zebre andranno a Massa, dove è arrivato ieri il divieto di trasferta: su disposizione della Questura di Massa Carrara, è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Lucca. Sulla lotta al titolo ’La Faina’ Vangioni non ha dubbi: "Ci sono cinque squadre che si equivalgono: Zenith Prato, Belvedere, Viareggio, Lucchese e Massese. Chi vincerà? Chi sarà più bravo e avrà meno infortunati".

Il Real FQ intanto si gode la sua difesa bunker: Pastine non prende gol da 232 minuti. Mister Verdi ha già tanti meriti... ma gli manca la punta da gol. Finora in campionato gli hanno segnato solo i difensori: 2 reti il terzino sinistro Mogavero ed 1 il centrale Nicolini.