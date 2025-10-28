Eccellenza. Viareggio e Real Forte Querceta a gonfie vele

VIAREGGIO E FORTE DEI MARMI

In Eccellenza si conferma imbattuto il Viareggio, unica squadra del girone A toscano a non aver ancora mai perso in campionato insieme alla Lucchese, che però in classifica ha un punto in meno delle zebre (14 a 15) avendo però giocato una partita in più. Del terzetto di testa l’unica che ha già osservato il turno di riposo è il Viareggio, dato che anche l’attuale capolista “sulla carta“ (lo Zenith Prato) ha 16 punti... ma in 8 gare giocate.

La squadra di Walter Vangioni per altro ha pure il miglior attacco del torneo, coi suoi ben 16 gol segnati in 7 partite. Domenica a sbloccare lo spigoloso confronto con la Larcianese ai Pini è stato il 25enne viareggino Cosimo Belluomini, 8° marcatore diverso del campionato delle zebre. Belluomini ha così festeggiato al meglio la sua 150ª presenza col Viareggio scendendo in campo anche con la fascia da capitano al braccio, essendo in panchina (per scelta tecnica) il portiere Carpita ed in tribuna (causa infortunio) il centrocampista Lollo. Proprio i problemi fisici di Lollo così come quelli del difensore Videtta e dell’attaccante Purro preoccupano un po’ in casa bianconera. Il ritorno sul mercato per il centrocampo è stato quindi inevitabile: già ieri è stato ufficializzato l’arrivo di Filippo Maria Brondi. Il mediano classe ’94 ha trascorsi in categoria superiori fra serie C e D. Intanto ’La Faina’ Vangioni domenica la partita l’ha vinta coi cambi: in particolare quello di Cedric Tieu ha spaccato la partita, con un cambio di passo notevole sulla fascia destra. Il ragazzo è dinamite a gara in corso.

Sta disputando un gran bel campionato anche il Real Forte Querceta, che con un budget decisamente diverso rispetto alla maggior parte delle squadre di questa Eccellenza sta stupendo per continuità e risultati. Dopo 8 giornate ha gli stessi punti (11) di Belvedere e Massese (gli apuani poi risultano a 9 per il -2 di penalizzazione iniziale). La squadra di Matteo Verdi (che si conferma tecnico emergente) ha perso solo una volta... ed ha collezionato già 4 clean-sheet.

Simone Ferro