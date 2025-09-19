Eccellenza. Viareggio, ora si sente il profumo dei "Pini»

Il profumo “dei Pini“. Lo sente il Viareggio, ormai prossimo (dopo ben 7 anni dall’ultima volta!) al ritorno "a casa". Le emozioni si sprecano per qualsiasi tifoso e appassionato calcistico viareggino. Mercoledì prossimo, con una grande festa serale che inizierà alle 20.30 (apertura dei cancelli un’ora prima: alle 19.30, per prender posto in tribuna all’evento ad ingresso libero e gratuito), lo stadio dei Pini sarà ufficialmente inaugurato con tanto di cerimonia e grandissimi ospiti della storia dello sport italiano presenti. Dopodiché il Viareggio Calcio potrà tornare a giocarci... e lo farà, per la prima volta dalla riapertura col nuovo restyling dell’impianto, la domenica 28 settembre alle 15 contro il Belvedere nella terza giornata del campionato di Eccellenza Toscana (girone A).

Ma mentre sale l’attesa per una partita aspettata per più di sette lunghi anni, per la precisione 2709 giorni (le zebre giocarono ai Pini la loro ultima gara il 29 aprile 2018, perdendo 2-0 contro il Seravezza allora allenato proprio dall’attuale tecnico bianconero Walter Vangioni), ecco che il Viareggio (che questa domenica 21 settembre osserverà da calendario il turno di riposo in campionato) guarda un po’ già anche all’attesissima sfida successiva di Coppa quando sempre allo stadio dei Pini in Darsena arriverà la Massese per una partita che non è mai come le altre. Il “derby bianconero“ di mercoledì 1° ottobre però è già stato inserito dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive tra le gare rinviate all’esame del Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) per l’applicazione di misure di rigore, a partire dallo stop alla vendita dei biglietti. In sostanza, salvo ribaltoni, sarà vietata la trasferta ai massesi (... come accadrà ai viareggini nella sfida di campionato di domenica 19 ottobre). Questo il quadro completo degli ottavi di Coppa di Eccellenza Toscana: Cenaia-Signa; Figline-Antella ; Lucchese-Fratres Perignano; Rondinella Marzocco-Colligiana; Sangiovannese-Sansovino; Sestese-Real Cerretese; Valentino Mazzola Siena-Belvedere; Viareggio-Massese.