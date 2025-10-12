Eccellenza. Viareggio vuole stupire. Real FQ, derby apuano

In Eccellenza sarà una settimana di fuoco con tre gare in otto giorni (mercoledì c’è il turno infrasettimanale). Oggi nella 5ª giornata fuori casa sia il Viareggio sia il Real Forte Querceta.

Qui Viareggio. Trasferta al “Torrini“ di Sesto Fiorentino oggi per il Viareggio che sarà privo dello squalificato Ion Gabrielli e ancora dell’infortunato Purro mentre ha recuperato in tempo record il jolly Cosimo Belluomini. La terna designata è con Ascione di Torre del Greco e gli empolesi Furiesi e Lisi. I bianconeri di Vangioni poi mercoledì alle 18 avranno la Lucchese ai Pini e domenica prossima la Massese agli Oliveti. "Ci apprestiamo ad affrontare una settimana con tre partite molto difficili – dice ’La Faina di Gallicano’ – mai come questa settimana avremo bisogno di tutti i componenti della rosa. La Sestese non è partita bene ma è per nove/undicesimi la squadra che lo scorso anno ha vinto la coppa ed i playoff. Mi aspetto una partita molto difficile". In effetti portar via punti dall’ambiente fiorentino non è mai semplice. Ma le zebre vogliono e devono fare bottino pieno per restare in cima alla classifica (al momento hanno 7 punti ma hanno già riposato). Probabile formazione (4-3-3): 1 Nucci; 2 Belluomini, 6 Bertacca, 5 Videtta, 3 Ivani; 7 G. Gabrielli, 4 Lollo (C), 8 Apolloni; 10 Baroni (2007), 9 Pegollo, 11 Galligani.

Qui Real FQ. Nella vicina Massa vanno i bianconerazzurri che allo stadio “Vitali“ troveranno una Massese che ancora non ha vinto fra le mura amiche. Fischierà Poggianti di Livorno, assistito da Gambini di Pontedera e De Stefano di Empoli. La sfida è già andata in scena due volte in coppa ad inizio stagione con due pareggi 1-1 e 2-2 (poi gli apuani l’hanno spuntata ai tiri di rigore). "Settimana di lavoro passata come sempre con entusiasmo – svela mister Matteo verdi – incontriamo un’altra delle squadre pretendenti a fare un campionato di vertice". Ancora fuori sia Marinari sia Fortunati. Probabile formazione (4-3-3): 1 Pastine; 2 Tofanelli (2007), 6 Nicolini, 5 A. Ricci (C), 3 Mogavero; 7 Franzoni, 10 T. Borselli, 4 Michelucci (Piccione); 8 Campo (Lembo), 9 Fantini, 11 Goh.