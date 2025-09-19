Eccellenza. Visciano: "La vittoria fa bene al morale della Civitanovese»

Le immagini della palla che sbatte sulla traversa e termina nell’angolino basso hanno fatto il giro dei social. Quella di Ivan Visciano contro la Sangiustese è l’ennesima prodezza di un capitano che toglie le castagne alla Civitanovese. Una perla su punizione che ha permesso di recuperare lo svantaggio, poi il passaggio degli ottavi di Coppa Italia decretato ai rigori. Ravvisata l’ottima posizione, dalla panchina è arrivata istantanea l’indicazione di subentrare. "Il mio ingresso – rivela Visciano – era in programma, ma abbiamo affrettato. Il gol mi ha fatto felice a livello personale, ma ancor di più per tutto l’ambiente". Dal dischetto, i ragazzi di Mercanti hanno indovinato le cinque conclusioni e per ultimo è toccato al mediano originario della Campania. Più che meritata l’ovazione nei suoi confronti. "Mi ha fatto grande piacere ricevere quel coro, emozionante". La punizione è sempre stata una sua specialità, che "tuttavia – spiega Visciano – mancava da un po’ nelle gare ufficiali. L’anno scorso abbiamo avuto pochissime occasioni per calciare da posizioni simili e c’erano altri ottimi tiratori come Capece. Precedentemente, vi era Pablo Becker. Ma anche stavolta ce ne sono di bravi nel batterle, come Cappa e Cahais". Ciononostante, niente concorrenza: "quando capita vediamo chi ha il piede più caldo e decidiamo a sensazione". Sul match vinto, il classe 1987 fa "i complimenti ai ragazzi, perché – afferma – quelli che avevano avuto meno spazio si sono fatti trovare pronti. È una vittoria che dà morale, perché arriva dopo la sconfitta di Fermo, una gara in cui il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto". Ma ora testa al campionato, domenica al Polisportivo arriverà il Matelica (15.30). "Sappiamo di affrontare una squadra con ottimi calciatori, ma vincere aiuta a vincere. In cosa migliorare? Difensivamente abbiamo fatto bene, però abbiamo realizzato solo due reti. Sarà compito di noi centrocampisti servire qualche palla più pulita agli attaccanti". Intanto è in uscita il centrocampista Nicolò Chiaruzzi. Nella Juniores è stato sollevato il tecnico Alejandro Gorno, l’incarico passa a Simone Marcantoni.

Francesco Rossetti