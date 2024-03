Eccellenza. Weekend importante per Fucecchio, Castelfiorentino United e Montespertoli

Tutte in programma oggi alle 14.30 le partite di Eccellenza che riguardano le formazioni di casa nostra. Tra queste, per classifica, spicca sicuramente quella del Corsini tra Fucecchio e River Pieve. Le due compagini sono infatti separate da soli 3 punti in favore dei garfagnini, che all’andata furono però superati 3-0 in casa dai bianconeri. Un impegno sicuramente tosto per i ragazzi di mister Dell’Agnello, ma che potrebbe proiettare Del Bino e compagni verso una salvezza sempre più sicura. Decisamente affascinante anche la sfida del Neri di Castelfiorentino United tra i gialloblù locali e la Massese. Partita per la quale è stata vietata la trasferta agli ultrà apuani, nonostante ci sia una storica ’amicizia’ con i tifosi valdelsani. Al di là dei fatti extra campo e del valore dell’avversario, voglioso di riscattare il brutto 0-5 incassato domenica scorsa dallo Zenith Prato, Giani e compagni hanno assoluto bisogno di punti per continuare a rincorrere il proprio sogno salvezza. Oltre a tenere dietro il Geotermica servirà infatti accorciare il divario dal quintultimo posto. Chiudiamo con la trasferta del Montespertoli, di scena l Magnozzi di Livorno contro la Pro Sorgenti. Virtualmente salvi i gialloverdi continuano ad ambire ad un posto play-off e, in quest’ottica, la partita odierna è particolarmente importante perché i labronici seguono a 4 lunghezze di distanza, ma tra le mura amiche hanno raccolto meno che in trasferta. Al contrario in trasferta quella del Montespertoli è la seconda difesa meno perforata dopo quella del River Pieve.