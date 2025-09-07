Eccellenza. Young, la partita più attesa. A Santarcangelo arriva la Spal

"Siamo emozionati e speriamo di fornire uno spettacolo degno di questo evento". Perché in casa Young Santarcangelo i novanta minuti di oggi al ’Valentino Mazzola’ contro l’Ars et Labor Ferrara, la nuova Spal, sono realmente attesi come un grande evento. Lo stadio clementino sarà tutto esaurito e mister Domenico Riccipetitoni sa bene quanto questo match valga. Anche se siamo soltanto alla seconda di campionato. "I ragazzi hanno lavorato molto bene – spiega – ci auguriamo di migliorare e migliorare la prestazione della prima partita. Il Ferrara è una squadra fortissima e noi speriamo di avere le armi giusti per limitarli e colpirli". I buoni propositi della vigilia sono tutti validissimi. E mentre lo Young sogna l’impresa in casa Ars et Labor quella di Santarcangelo è già una partita che vale moltissimo, dopo la battuta d’arresto al debutto domenica scorsa al ’Mazza’ contro il Fratta Terme. Vietato inciampare ancora, ma a Ferrara conoscono benissimo le ambizioni della formazione clementina. La seconda giornata non sarà chiaramente solo Young Santarcangelo-Ars et Labor Ferrara, anche se i riflettori saranno puntati tutti lì. Un meno ricco che, però, non prevede il match del Pietracuta sul campo della Sampierana considerando che quel match è stato rinviato al 17 settembre per gli impegni di diversi giocatori del Pietracuta con la Nazionale di San Marino. Ma naturalmente anche del commissario tecnico dei titani e mister della formazione della Valmarecchia, Roberto Cevoli. Insomma, per vedere all’opera il Pietracuta occorrerà aspettare il turno successivo con la squadra di Cevoli che potrà dare un’occhiata da vicino a quello che succederà tra Young e Ferrara, due big del girone.

Eccellenza (2ª giornata, ore 15.30): Castenaso-Comacchiese, Young Santarcangelo-Ars et Labor Ferrara, Faenza-Mezzolara, Fratta Terme-Solarolo, Massa Lombarda-Osteria Grande, Medicina Fossatone-Fcr Forlì, Russi-Sant’Agostino, Sanpaimola-Mesola. Rinviata: Sampierana-Pietracuta (17 settembre). Classifica: Fcr Forlì, Fratta Terme, Russi, Sant’Agostino, Young Santarcangelo 3; Castenaso, Faenza, Medicina Fossatone, Mesola, Mezzolara, Osteria Grande, Sampierana, Solarolo 1; Ars et Labor Ferrara, Comacchiese, Pietracuta, Sanpaimola, Massa Lombarda 0.