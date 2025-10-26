Eccellenza. Zebre ai Pini con la Larcianese. Real col Cenaia

In Eccellenza Toscana (girone A) siamo all’8ª giornata (apertasi già ieri con l’anticipo del sabato tra San Giuliano e Lucchese) nonché all’alba di un’altra settimana da tre gare in otto giorni... dato che mercoledì ci sarà un nuovo turno infrasettimanale di campionato (con Fratres Perignano-Real Forte Querceta alle 14.30 e Montespertoli-Viareggio invece posticipata alle 18). Ma andiamo con ordine e vediamo che cosa attende intanto oggi le “nostre“ due formazioni, entrambe impegnate in casa.

Qui Viareggio. Alle 14.30 allo stadio dei Pini (che in settimana ha accusato qualche “problematica“ interna causa forti piogge) arriva la sorpresa più grande di questo avvio di stagione: la Larcianese, guidata in panchina dall’esperto Maurizio Cerasa (il tecnico che portò il Real FQ dall’Eccellenza alla Serie D) e con in attacco il viareggino Aurelio Falorni (2 gol nelle ultime 2 gare per l’ex Viareggio 2014).

I viola pistoiesi in classifica hanno gli stessi 12 punti dei bianconeri (che però hanno già riposato). Il match sarà diretto da Fatticcioni di Carrara, assistito da Bo di Livorno e da Mucci di Pistoia. Nelle zebre sono ancora fuori, ma sulla via del recupero, Videtta in difesa e Purro in attacco. E si aggiunge il problema anche al play Lollo: è in dubbio. Probabile formazione (4-3-3): 1 Nucci; 2 Romanelli (’07), 5 D’Alessandro, 6 Bertacca (C), 3 Bertelli (I. Gabrielli); 7 Belluomini, 4 Apolloni, 8 Ivani; 10 G. Gabrielli, 9 Pegollo, 11 Galligani.

Qui Real FQ. Al “Necchi-Balloni“ l’avversario di questo pomeriggio è il Cenaia, che ha in squadra due grandi ex del Forte dei Marmi come Arcidiacono ed il versiliese doc Alessandro Maggi. La terna sarà col fischietto Nafra di Valdarno ed i guardalinee La Veneziana di Viareggio e Anello di Piombino. Mister Verdi è senza l’infortunato Michelucci, il lungodegente Fantini e lo squalificato Gazzoli (che ha rimediato ben tre turni di stop). Probabile formazione (4-3-3): 1 Pastine; 2 Tofanelli (’07), 6 Nicolini (Marinari), 5 A. Ricci, 3 Mogavero; 7 Franzoni, 10 T. Borselli, 4 Piccione (Fortunati); 8 Campo (Lembo), 9 Panicucci, 11 Goh.