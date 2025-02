Eccellenza/1. Formigine, altra perla salvezza. Barbieri nel finale sbanca Rolo

rolo

1

formigine

2

ROLO: Grigoli, Ziliani (21’ Errichiello), Lo Bello, Bassoli, Pappaianni, Maletti, Marani (46’ Blanco), Bahi, Zito (77’ Acquafresca), Habib, Borghi (80’ Scarpato). A disposizione: Cavazza, Lorenzini, Cattellani, Marchesi, Mesoraca. All. Ferraboschi

FORMIGINE: Rossi, Iodice (83’ Savino), Macchioni, Arati, Galli, Davoli, Angelillis (75’ Masoch), Zafferri, Stanco (80’ Barbieri), Mata (46’ Cuoghi), Napoli (91’ Laruccia). A disposizione: Accursio, Savino, Mazzarano, Roncaglia, Toccaceli. All.Cattani

Arbitro: Dossetto di Torino

Reti: 57’ Macchioni, 59’ Blanco, 83’ Barbieri Note: ammoniti Napoli, Cuoghi, Zito, Iodice, Bassoli

La sfida salvezza dei tanti ex la vince il Formigine super del girone di ritorno (18 punti in 8 gare…) che con il terzo successo nelle ultime 4 gare manda i reggiani a -5 e mantiene la testa fuori dalla zona playout. Al 2’ l’ex Zito calcia da distanza ravvicinata, Rossi respinge e Bahi tira fuori di poco. Al 16’ Angelillis per Zafferri il cui tiro viene respinto da Maletti. Al 25’ Grigoli dice di no a Macchioni. Al 41’ una deviazione favorisce Napoli che con un tocco ’sotto’ manda fuori di poco. Al 50’ cross di Macchion, tocco di Napoli e miracolo di Grigoli. Al 57’ Angelillis centra, Pappaianni respinge male e Macchioni la spara nel sette. Passano 2’ e Blanco pareggia di testa anticipando Rossi. All’83’ da sinistra Macchioni per il neoentrato Barbieri che deve solo appoggiare in rete la palla della vittoria. Il Rolo assalta nel finale ma al 94’ in contropiede il Formigine con Barbieri e Masoch fallisce il 3-1.