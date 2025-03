Eccellenza/1. Il Terre domina a Fidenza . Un rigore contestato lo condanna

BORGO1TERRE DI CASTELLI0

BORGO S.D.: Narduzzo, Bisagni, Gandolfi, Billone, Bationo, Castagnetti, Piscicelli, Abelli, Delporto (76’ Marzoli), Martinez, Caffarra (75’ Serroukh). A disp. Peschieri, Bergamaschi, Barozzi, Savino, Labriola. All. Galli.

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gigli, Hajbi, Bruno (56’ Barbolini), Dembacaj, Pigozzi, Hasanaj, Giordano, Tzvetkov (85’ Baldari), Iori, Esposito (68’ Scarlata). A disp. Venturelli, Gargano, Gozzi, Mondaini, Nait, Lamanna. All. Domizzi

Arbitro: Mazzoni di Chiavari

Reti: 35’ (rig.) Martinez

Note: espulso al 71’ Gandolfi per doppia ammonizione, ammoniti Billone, Hajbi, Gandolfi, Castagnetti

Si ferma a Fidenza la risalita del Terre di Castelli, sconfitto su un rigore che ha fatto andare su tutte le furie la formazione di Domizzi, agganciata dal 4° posto dallo Zola e scivolata a -8 dalla Correggese seconda. Gli oronero hanno dominato (11 occasioni a una…) una gara stregata in cui Narduzzo è stata decisivo nei primi 25’ quattro volte su Hasanaj, Iori, Pigozzi e ancora Iori. Al 35’ però su un cross Gigli anticipa tutti calciando ma venendo contrastato in modo falloso da Delporto. Il direttore inverte totalmente la decisione e fischia rigore che Martinez trasforma col cucchiaio. Al 51’ cross di Pigozzi e deviazione da un passo di Tzvetkov con ennesimo miracolo di Narduzzo. Al 64’ Esposito manda incredibilmente fuori. Al 71’ doppia ammonizione a Gandolfi, al 74’ Scarlata coglie l’esterno della rete. Ancora al 80’ Narduzzo compie una paratona su Iori a tu per tu nell’ultima occasione.