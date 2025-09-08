Eccellenza/1. Prima storica vittoria della Cdr Mutina. Il Formigine viene travolto nel derby

cdr mutina

ATL. CDR MUTINA: Auregli, Vacondio, Boilini (87’ Gargano), Caselli A., Serra, Ricaldone, Cremaschi (59’ Cuoghi), Caselli M. (69’ Gollini), Fantastico (9’ Teggi), Hoxha (84’ Bellucci), Panzanato. A disp. Schena, Lazzaretti, Mazzoni, Canosa. All. Paganelli.

FORMIGINE: Rosa, Guerri, Maletti (65’ Stella), Paglia, Davoli, Diallo (26’ Valcavi), Mininno (54’ Sighinolfi), Arati, Stanco, Waddi (69’ Sejderaj), Napoli (54’ Ferrara). A disp. Guaitoli, Marverti, Roncaglia, Guastalli. All Mezzetti.

Arbitro: Antoni di Reggio

Reti: 17’ Teggi, 53’ (rig.) Hoxha, 63’ Panzanato Note: ammoniti Paglia, Mininno, Sighinolfi

È una Cdr Mutina straripante (foto) quella che firma la sua prima storica vittoria in Eccellenza travolgendo con 3 reti nella prima ora di gioco a Campogalliano un Formigine che nel primo tempo, sotto 1-0, avrebbe meritato il pareggio prima di sciogliersi nella ripresa. Una gara che era cominciata male per la squadra di Paganelli, che ha perso subito dopo 9’ Fantastico per un problema fisico, ma il suo sostituto Teggi ci ha messo appena 8’ dal suo ingresso a firmare il vantaggio, poi nella ripresa hanno chiuso i conti Hoxha su rigore e Panzanato. Parte forte la squadra orange che con Cremaschi centra in avvio la traversa dopo meno di 120 secondi. Al 9’ il ko di Fantastico e al 17’ il suo sostituto Teggi di testa firma l’1-0 servito da Andrea Caselli. Anche Mezzetti perde un pezzo, con il ko di Diallo sostituito al 26’ da Valcavi. Alla mezz’ora la risposta verdeblù porta la firma di Napoli, che calcia fuori misura, poi al 39’ è Auregli a salire in cattedra con una grande parata sul colpo di testa di Stanco. Al 41’ punizione di Davoli che impegna ancora Auregli, poi al 43’ Waddi manda alto l’ultima chance del primo tempo. Nella ripresa al 50’ Serra di testa su cross di Andrea Caselli impegna Rosa para. Al 52’ Andrea Caselli viene atterrato in area rigore, penalty che Hoxha trasforma. Al 58’ altra parata di Auregli su colpo di testa si Davoli, al 60’ Boilini ci prova da fuori area ma la palla esce di poco. Al 63’ ancora Andrea Caselli serve Panzanato che in velocità firma il 3-0. CLASSIFICA. Vianese e Fidentina 6, Cdr, Agazzanese, Nibbiano, Brescello, Bobbiese e Rolo 4, Zola, Pontenurese e Fiorenzuola 3, Arcetana 2, Terre e Fabbrico 1, Corticella, Formigine, Salso e Campagnola 0.