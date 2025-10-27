Eccellenza/1. Stanco fa decollare il Formigine. A Bobbio arriva un colpo salvezza

bobbiese

formigine

BOBBIESE: Ansaldi, Cloralio, Metti, Gambazza (30’st Bongiorni), Balbo (40’st Velardi), Compaore, Tessera (15’st Kenzin), Blanco, Scabini, Imprezzabile, E. Guglielmetti. A disp. Tortora, Livelli, G. Guglielmetti, Granata, Curti, Spotti. All. Bongiorni

FORMIGINE: Manfredini, Seideraj, Valcavi, Depietri (38’pt Sighinolfi), Stella, Cristiani, Iattici, Arati, Stanco (30’st Ferraro), Mininno (40’st Maletti), Guastalli (40’st Walddi). A disp. Rosa, Marverti, Paglia, Roncaglia, Davoli. All. Mezzetti Arbitro: Domeniconi di Forlì

Reti: 12’ Stanco

Note: ammoniti Stella, Seideraj, Depietri, Gambazza, Kenzin, Cloralio

Colpo grosso del Formigine che sbanca Bobbio (prima vittoria esterna) e lascia l’ultimo posto grazie a un guizzo di Stanco. Partono bene i padroni di casa e dopo 9’ Guglielmetti, imbeccato da Tessera, scappa sulla corsia di sinistra e solo davanti al portiere conclude a giro ma fuori dallo specchio della porta. Al 12’ passa il Formigine: un lungo lancio sorprende la difesa locale, da destra Iattici fa partire un tiro cross che Ansaldi smanaccia proprio sui piedi di Stanco, che deve solo appoggiare la palla in rete. Solo al 35’ si registra la prima vera occasione per i piacentini: un bel cross di Tessera arriva sul secondo palo dove Imprezzabile calcia al volo in bello stile ma sull’esterno della rete. Nella ripresa la Bobbiese si fa più intraprendente dopo l’ingresso di Kenzin per Tessera. Entra anche l’acciaccato Bongiorni e gli attacchi diventano assedio. Scabini si vede respingere da una grande parata di Manfredini un colpo di testa e lo stesso capitano nel finale riesce a girarsi bene in area ma il suo diagonale finisce di pochissimo alato. Nel frattempo Mininno in azione di rimessa si divora il gol del raddoppio, anche grazie alla tempestiva uscita di Ansaldi.

CLASSIFICA DI ECCELLENZA Agazzanese 25, Nibbiano 23, Pontenurese 22, Vianese 21, Fiorenzuola 19, Brescello 16, Terre di Castelli e Cdr Mutina 14, Fidentina 13, Zola 10, Bobbiese 9, Rolo 8, Formigine, Salso, Arcetana e Campagnola 6, Corticella 3.

Smile. In Prima ’D’ la società formiginese ha scelto Stefano Lanzafame come nuovo allenatore.