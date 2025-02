Eccellenza/1. Un buon Formigine cede a Nibbiano

nibbiano

2

formigine

0

NIBBIANO: Guerci, Tambussi, Vecchi, Bini, Fogliazza, Rossi (83’ Baldini), Lancelotti (69’ Ababio), Jakimovski (46’ Boccenti), Grasso (83’ Franchini), Vingiano, Minasola (81’ Ridolfi). A disp. Serena, Borsaatti, Bernardi, Brugni. All. Rastelli

FORMIGINE: Rossi, Iodice, Macchioni (64’ Masoch), Cuoghi, Galli, Operato (81’ Mazzarano), Cantarello, Zafferri (75’ Roncaglia), Stanco (64’ Angelillis), Mata (59’ Napoli), Barbieri. A disp. Accursio, Saccani, Arati, Toccaceli. All. Cattani

Arbitro: Franceschi di Ferrara

Reti: 58’ Minasola, 80’ Grasso

Note: ammoniti Jakimovski, Cuoghi

Il Formigine regge per quasi un’ora sul campo della nuova capolista Nibbiano, ma poi deve arrendersi e viene agganciato dal Rolo in zona playout. Per 45’ il Nibbiano ha possesso palla ma crea poco. Al 20’ il nuovo innesto Mata (ex Cittadella) supera un difensore e si ritrova a tu per tu con Guerci, bravo a ipnotizzarlo. Al 48’ contropiede del Formigine sventato dal Nibbiano che è bravo a ribaltare subito l’azione trovando con Grasso una conclusione che si infrange sulla traversa. Al 58’ Minasola si trova solo davanti a Rossi e non sbaglia. Il Nibbiano cerca il gol del 2-0 con una serie di conclusioni che impegnano Rossi, mentre il Formigine fatica. Il Nibbiano raddoppia all’80’ con Grasso che, solo in mezzo a tre difensori dentro l’area, prima vince un rimpallo e poi è bravo a sfruttare un’indecisione difensiva di Operato riuscendo a calciare verso la porta difesa da Rossi da distanza ravvicinata(foto). "Peccato, abbiamo fatto un buon primo tempo – spiega mister Cattani – reggendo compatti e sfiorando anche il gol".