Eccellenza/2. Castelfranco, sono 23 ko di fila

GOTICO G.: Terenzio, Rovelli, Moschetti, Mavrov (1’ st Rantier), Milani, De Vivo, Maggiari (1’ st Franchi), Makaya, Spotti (14’ st Gnaziri), Rossi, Raggi. A disp.: Rapacioli, De Matteo, Menzani, Bosini, Zanaboni, Molinelli. All. Bigatti.

V. CASTELFRANCO: Nicolosi, Passini, Ogunleye (45’ st Antra), Lopez, Sighinolfi, Ferrari, Gueye (26’ st Tajeddine), Romancic, Kola (4’ st Campani), Simonetti, Mariano (28’ st Tondelli). A disp.: Gagliardi, Cannas, Cusano. All. Napolitano.

Arbitro: Biandronni di Forlì

Reti: 11’ Rovelli, 47’st Franchi, 50’st Rantier Note: ammoniti Romancic, Rossi, Ogunleye

La via crucis del Castelfranco prosegue anche a Piacenza col Gotico, dove arriva il ko numero 23 di fila. Al 10’ Raggi si presenta in area dalla sinistra e solo un grande salvataggio sulla linea di Sighinolfi gli nega l’1-0. Al 12’ azione sulla destra di Maggiari che si fa deviare il tiro-cross dal portiere, in tap in Rovelli di testa non sbaglia. Al 30’ cross di Spotti e Raggi manda alto. Poco dopo Raggi scheggia il palo esterno in mischia, altro palo poco dopo di Makaya da due metri su assist di Raggi. Nella ripresa il Gotico va vicino al 2-0 con Rantier e Rossi poi Rovelli di testa trova la parata di Nicolosi, sul corner successivo l’incornata di Franchi è alta di pochissimo. Il gol per lui arriva in pieno recupero, altro colpo di testa nell’angolino su cross di Gnaziri, poi al 95’ arriva anche il tris di Rantier che entra in area e beffa Nicolosi con un preciso sinistro rasoterra.