Eccellenza/2

formigine

1

castelfranco

0

FORMIGINE: Rossi, Marverti (21’ Galli), Macchioni, Arati, Savino, Laruccia, Angelillis, Zafferri (53’ Cuoghi), Stanco (87’ Operato), Barbieri (60’ Masoch), Cantarello (68’ Napoli). A disp. Carella, Mazzarano, Roncaglia, Toccaceli, Masoch. All. Cattani.

V. CASTELFRNCO: Nicolosi, Passini, Romanciuc, Ogunleye, Sighinolfi, Ferrari (88’ Campani), Amore, Gueye (60’ Mariano), Temzen, Cusano, Tajeddine. A disp. Gagliardi, Tondelli, Simonetti, Cannas, Toselli, Ferri, Mariano, Valcavi. All. Lasagni (Napolitano squalificato)

Arbitro: Giorgini di Cesena

Reti: 84’ Napoli Note: ammoniti Romanciuc, Zafferri, Cantarello, Mariano

Un gol a 6’ dalla fine di Napoli regala al Formigine la seconda vittoria di fila che vale oro nella corsa salvezza, piegando la resistenza del Castelfranco che aveva sognato il primo punto. La gara si anima solo nel finale di primo tempo e al 40’ Zafferri solo a un passo dalla porta di testa manda fuori. Dopo meno di un minuto Stanco servito in profondità riesce con la punta a superare l’uscita di Nicolosi, ma si deve arrendere al recupero di Romanciuc sulla linea. Nella ripresa al 48’ solo lo straordinario intervento di Nicolosi sul tiro al volo di Angelillis tiene il risultato in parità. Col passare dei minuti si esaurisce il furore offensivo della squadra di casa che inizia a faticare a creare occasioni per segnare. Al 70’ una conclusione del subentrato Napoli da dentro l’area di rigore, respinta dal portiere del Castelfranco, è la miccia che riaccende le energie del Formigine che al 72’ riesce a calciare due volte in porta con Stanco, su cui Nicolosi si supera, e al 75’ ha un’altra palla gol con Angelillis che, dopo una bella azione personale, spreca calciando alto. Al 78’ la squadra di Cattani recrimina per un calcio di rigore non concesso, ma nella stessa azione Stanco, approfittando del secondo di confusione generale, calcia di prima intenzione, centrando l’incrocio dei pali.

All’83’ unica, ma clamorosa, occasione per il Castelfranco con Temzen che, solo davanti al portiere, spreca l’opportunità di portare in vantaggio i suoi. L’errore di Temzen è fatale perché all’84’ Napoli, servito in profondità, fredda Nicolosi per il gol da tre punti.