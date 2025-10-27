ECCELLENZA/2. Il Terre di Castelli ritrova i tre punti. Le firme sono quelle di Tzvetkov e Nait
terre di castelli 2 salsomaggiore 0 TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Azzi (70’ Nait), Palmiero, Vezzani (77’ Gigli), Dembacaj, Mondaini (50’ Ceccarelli), Barbolini, Bruno, Tzvetkov,...
TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Azzi (70’ Nait), Palmiero, Vezzani (77’ Gigli), Dembacaj, Mondaini (50’ Ceccarelli), Barbolini, Bruno, Tzvetkov, Mata, Caniparoli (28’ Esposito). A disp. Venturelli, Ben Driss, Zironi, Guidotti. All. Cattani
SALSOMAGGIORE: Piga, Dattaro (91’ Kokla), Botturi, Bationo (70’ Pedretti), Furlotti, Morigoni, Ascone (46’ Ghiretti), Lorenzani, Iaquinta, Lattuca, Togola (88’ Mattioli). A disp. Bonati, Brunani, Cruoglio, Mussi, Ramponi. All. Cristiani
Arbitro: Sfirschi di Piacenza
Reti: 21’ Tzvetkov, 77’ Nait
Note: espulso all’83’ Mata, ammoniti Bruno, Mata, Furlotti
Il Terre di Castelli torna al successo piegando il Salsomaggiore. Al 21’ Tzvetkov sblocca il risultato: Morigoni difende una palla destinata ad andare sul fondo, ma Bruno riesce a tenerla in gioco e a servire Tzvetkov che insacca. Al 31’ passaggio filtrante di Mata per Bruno che do sinistro colpisce la traversa. Al 43’ tiro di Mata fuori di poco, al 45’ sinistro di Barbolini e Piga respinge. Nel recupero punizione di Botturi ma Gibertini non si fa sorprendere. Al 51’ il colpo di testa di Vezzani finisce alto di poco. Al 77’ raddoppia Nait con un rasoterra da centro area servito da un passaggio millimetrico di Mata, che poi all’83’ viene espulso per doppia ammonizione. Al 90’ tiro al volo di Ghiretti fuori di poco.
