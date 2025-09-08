Eccellenza/2. Il Terre di Castelli trafitto da Bininni. Un solo punto in classifica per mister Fontana

brescello

1

terre di castelli

0

BRESCELLO P.: Giaroli, Buffagni, Binini, Fanti (24’st Notari), Fomov (43’st Contini), Iodice, Truffelli (34’ Mastaj), Bouhali (36’st Corbelli), Cocconi, Rizzi (10’st Marconi), Zaccariello. A disp. Aimi, Bicaku, De Luca, Rossi. All. Fontana A. TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Barbetta, Hajbi, Vezzani (10’st Caniparoli), Dembacaj,Palmiero, Giordano (36’st Nait), Bruno (30’st Ceccarelli), Tzvetkov (36’st Masoch), Mata (15’st Karapici), Esposito. A disp. Venturelli, Zironi, Gigli, Mondaini. All. Fontana M.

Arbitro: El Bouazaoui di Chiavari

Reti: 30’ Binini

Note: ammoniti Mata, Binini, Palmiero, Buffagni, Karapici, Zaccariello, Marconi, Iodice, Fomov

Primo ko stagionale per il Terre di Castelli, che cade a Castelnovo Sotto con il Brescello (foto) e dopo 2 giornate ha appena un punto in classifica: al momento la panchina di Mirko Fontana non è in bilico (erano uscite voci, subito smentite dalla società, su Francesco Cattani qualche settimana fa), ma i risultati non stanno rispecchiando le attese della società e la situazione del tecnico va monitorata. Al 9’ Rizzi dalla sinistra pesca al centro dell’area di rigore Binini, tiro centrale controllato da Gibertini. Al 10’ cross di Fomov e girata di Fanti parata da Gibertini. Al 30’ da sinistra Rizzi per Binini che con un preciso piattone fa 1-0. Al 44’ Fanti per Mastaj, grande Gibertini a distendersi. Nella ripresa al 12’ ci prova Esposito dal limite dell’area di rigore, conclusione potente ma che termina alta sopra la traversa. Al 21’ Caniparoli dalla destra mette al centro per Karapici che tutto solo davanti alla porta non coglie l’attimo e si fa anticipare da Giaroli.

Al 34’ Binini premia l’inserimento centrale di Buffagni che a tu per tu con Gibertini impatta male la sfera.