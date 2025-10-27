Eccellenza/3. Cdr Mutina beffata in pieno recupero. La doccia gelata arriva da un gol in mischia

Acquista il giornale
di DAVIDE SETTI
27 ottobre 2025
BRESCELLO P.: Giaroli, Zaccariello, Brevini, Cocconi, Iodice (24’st De Luca), Fomov, Buffagni, Contini, Notari, Corbelli (11’st Truffelli), Binini (33’st Mastaj). A disp.: Aimi, Zambello,Bicaku, Carra, Bouhali, Cavazzini. All. Fontana

CDR MUTINA: Auregli, Boilini, Hajbi, Caselli A., Serra, Vacondio, Cuoghi (22’st Teggi), Caselli M. (33’st Gualdi), Fantastico (22’st Panzanato), Hoxha, Cremaschi. A disp.: Schena, Gargano, Ricaldone, Lazzaretti, Mazzoni, Bellucci. All. Paganelli

Arbitro: Izzo di Faenza

Reti: 46’st Cocconi

Note: ammoniti Contini, Cocconi, Fomov

Un gol al 91’ condanna al secondo ko di fila la Cdr Mutina. Al 21’ cross di Hoxha dalla destra, Iodice anticipa l’accorrente Cremaschi. Al 31’ Corbelli di destro dal limite manda out. Nella ripresa al 7’ sponda di Zaccariello per Binini, che calcia di prima intenzione dal limite ma è centrale. Al 26’ Cremaschi dal limite, Giaroli devia in angolo. Al 35’ Truffelli riceva palla in area di rigore, si libera dalla marcatura ma calcia di mancino altissimo. Al 42’ cross di De Luca dalla sinistra, respinge Serra sui piedi di Buffagni che dal limite calcia alto. Poi al 46’ da una rimessa lunga di Contini si accende una mischia risolta da Cocconi in semirovesciata, palla deviata spiazza Auregli e segna il gol partita.

© Riproduzione riservata

