Eccellenza/3. Cdr Mutina beffata in pieno recupero. La doccia gelata arriva da un gol in mischia
brescello p. 1 cdr mutina 0 BRESCELLO P.: Giaroli, Zaccariello, Brevini, Cocconi, Iodice (24’st De Luca), Fomov, Buffagni, Contini, Notari, Corbelli (11’st Truffelli), Binini...
brescello p.
1
cdr mutina
0
BRESCELLO P.: Giaroli, Zaccariello, Brevini, Cocconi, Iodice (24’st De Luca), Fomov, Buffagni, Contini, Notari, Corbelli (11’st Truffelli), Binini (33’st Mastaj). A disp.: Aimi, Zambello,Bicaku, Carra, Bouhali, Cavazzini. All. Fontana
CDR MUTINA: Auregli, Boilini, Hajbi, Caselli A., Serra, Vacondio, Cuoghi (22’st Teggi), Caselli M. (33’st Gualdi), Fantastico (22’st Panzanato), Hoxha, Cremaschi. A disp.: Schena, Gargano, Ricaldone, Lazzaretti, Mazzoni, Bellucci. All. Paganelli
Arbitro: Izzo di Faenza
Reti: 46’st Cocconi
Note: ammoniti Contini, Cocconi, Fomov
Un gol al 91’ condanna al secondo ko di fila la Cdr Mutina. Al 21’ cross di Hoxha dalla destra, Iodice anticipa l’accorrente Cremaschi. Al 31’ Corbelli di destro dal limite manda out. Nella ripresa al 7’ sponda di Zaccariello per Binini, che calcia di prima intenzione dal limite ma è centrale. Al 26’ Cremaschi dal limite, Giaroli devia in angolo. Al 35’ Truffelli riceva palla in area di rigore, si libera dalla marcatura ma calcia di mancino altissimo. Al 42’ cross di De Luca dalla sinistra, respinge Serra sui piedi di Buffagni che dal limite calcia alto. Poi al 46’ da una rimessa lunga di Contini si accende una mischia risolta da Cocconi in semirovesciata, palla deviata spiazza Auregli e segna il gol partita.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su