Eccellenza/3. Formigine, un punto in rimonta. Macchioni e Stanco i protagonisti

formigine

2

fidentina

2

FORMIGINE: Rossi, Iodice, Macchioni, Arati, Galli, Davoli, Angelillis (82’ Masoch), Zafferri, Stanco, Mata (78’ Barbieri), Napoli (74’ Cantarello). A disp. Accursio, Toccaceli, Mazzarano, Laruccia, Roncaglia, Marverti. All. Cattani

FIDENTINA: Mora, Agostinelli (56’ Compiani), Visconti, Petrelli, Dodi, Casarini, Pasaro (61’ Alfieri), Bandaogo, Nocciolini, Varani, Ferrara (74’ Araldi). A disp. Cattabiani, Coghi, Leporati, Cruoglio, Azzali, Del Grosso. All. Montanini

Arbitro: Nazzicone di Ferrara

Reti: 5’ Nocciolini, 16’ aut. Galli, 31’ Macchioni, 79’ Stanco

Note: espulso Cattani, ammoniti Bandaogo, Macchioni, Mata, Arati, Petrelli

Sotto 2-0 nei primi 16’, il Formigine rimonta la Fidentina strappando un ottimo pari, anche se l’Arcetana vincendo rimanda i verdeblù in zona playout. Al 5’ lancio per Nocciolini e solo davanti a Rossi fa 1-0. All’11’ punizione-cross di Mata che colpisce la traversa a portiere battuto. Al 16’ dopo un sospetto fallo su Iodice, è Ferrara che crossa e Galli devia nella sua porta per lo 0-2.

Al 31’ cross di Arati per Napoli, sponda per Mata che calcia sulla traversa, arriva Macchioni che accorcia. Al 67’ Macchioni prende il tempo a tutti su angolo ma manda alto. Al 79’ angolo battuto da Arati sul primo palo e Stanco anticipa i difensori per il 2-2. All’84’ la squadra di casa ha addirittura l’occasione per vincere con Macchioni, che mette una palla in mezzo tesa sul dischetto del rigore per l’inserimento di Cantarello che però non riesce ad angolare e centra il portiere.