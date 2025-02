Eccellenza/3. Il Terre ringrazia Giordano . Si torna in zona playoff

terre di castelli

1

brescello pic.

0

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gargano, Ben Driss (87’ Gozzi), Bruno, Dembacaj, Hajbi, Barbolini, Hasanaj (70’ Pigozzi), Iori (83’ Tzvetkov), Giordano, Scarlata (83’ Esposito). A disp. Venturelli, Gigli, Mondaini, Baldari, Nait. All. Fila (Domizzi squalificato)

BRESCELLO P.: Aimi (44’ Giaroli), Monica (54’ Rizzi), Buffagni, Contini, Notari (79’ Iaquinta), Barbetta, Fomov, Fiocchi (54’ Mastaj), Truffelli, Cocconi, Zaccariello. A disp. Binini, Favelli, De Luca, Carra, Rossi. All. Fontana

Arbitro: Nieddu d Sassari

Reti: 85’ Giordano

Note: espulso all’84’ Fomov per doppia ammonizione, ammoniti Dembacaj, Monica, Fomov, Rizzi, Giordano

Un guizzo a 5’ dalla fine di Giordano riporta il sorriso in casa Terre di Castelli e vale l’aggancio al 5° posto alla Fidentina. Al 9’ Aimi dice di no a Iori che poi manda fuori la ribattuta. Al 20’ Gargano per Iori che di testa mette a lato. Al 41’ respinta di Aimi sui piedi di Scaralta che spara a colpo sicuro, altro miracolo del portiere che però si fa male. Al 45’ Truffelli per Fiocchi che di testa mette alto una palla d’oro. Nella ripresa il primo sussulto arriva al 75’ quando Scarlata si fa spazio dal limite e calcia un tiro che il neo entrato Giaroli non trattiene, mettendo la sfera sui piedi di Bruno che incredibilmente non riesce a segnare. La partita che pare indirizzata verso il pareggio viene scossa dal cartellino rosso estratto dal direttore di gara a Fomov dopo una doppia ammonizione per gioco falloso. Il Terre ritrova la verve e dopo un minuto sblocca la gara con l’euro gol di capitan Giordano che controlla dal limite e scarica un sinistro incrociato nello scatolino.