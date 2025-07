Ecco altri tasselli granata. Come over arriva Andolfi

Altri due colpi in entrata per il Pontedera, uno over, il secondo di questa calcio mercato, e uno under, il primo. Come over i granata si sono assicurati per i prossimi due anni le prestazioni di Tommaso Andolfi, attaccante centrale classe 2000 che arriva da due stagioni di Serie D nel Tau Calcio (Altopascio) nelle quali in 56 presenze ha realizzato 19 reti, di cui 12 nel campionato scorso. Nato a Livorno e cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Pro Livorno e Armando Picchi, di lui si parla molto bene, non solo sul piano calcistico ma anche su quello caratteriale, tanto che il Pontedera è riuscito a soffiarlo a una nutrita concorrenza. Secondo quanto riportato da varie forni, il nome di Andolfi, che in precedenza ha avuto esperienze anche con le maglie di Cuoiopelli e Fratres Perignano in Eccellenza, era stato accostato infatti a società di Serie C quali Livorno, Pianese, Arzignano e Gubbio, ma anche di Serie D come le ambiziose Pistoiese e Piacenza. Il suo arrivo segue di qualche giorno quello del difensore Edoardo Vona, 28 anni, e quindi va a incrementare il numero degli over in organico. L’altro nuovo ingresso, il primo tra i giovani, corrisponde invece a Michele Tempre, difensore classe 2006, cresciuto nelle giovanili dell’Empoli dove ha fatto tutta la trafila fino all’under 18. L’anno scorso è passato alla Nocerina, in Serie D, collezionando 28 presente in una squadra che ha disputato un campionato di vertice. Tempre agisce come terzino sinistro, ma la sua versatilità gli consente di spostarsi anche al centro della difesa.

L’arrivo di Andolfi fa salire a 10 il numero degli over in organico al momento (anche se Cerretti di fatto sarà disponibile solo a novembre) mentre quello di Tempre porta a tre il numero dei giovani presenti, insieme a Migliardi e Pietra, entrambi classe 2003. Il prossimo annuncio dovrebbe riguardare un altro under nel ruolo di portiere, con l’empolese Seghetti (2005) in pole positon, ma non l’unico nella lista dei desideri per questo ruolo del direttore sportivo Carlo Taldo. I giovani mancano ancora un po’ in ogni reparto e la ricerca avverrà principalmente che anche il Pontedera edizione 2025-26 del Menichini-bis ripartirà dal 4-2-3-1 come modulo di gioco. In base a quanto visto l’anno scorso, al momento si potrebbe pensare che sono 5 i ruoli che hanno già una maglia assegnata: Perretta e Migliardi laterali difensivi, Ladinetti in regia a centrocampo, Vitali e Scaccabarozzi sulla trequarti. Le altre 6 caselle sono da riempire, tre magari con i nuovi arrivati, Vona, Andolfi e Tempre, valutando che anche per questo campionato la società vorrà ottenere il massimo dal minutaggio impiegando 5 under sempre in campo.

Stefano Lemmi