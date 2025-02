Ecco i sei gironi della 75ª Viareggio Cup. Svelata anche la composizione del femminile

"Sembrerebbe strano... ma siamo ancora qua, con il nostro Torneo di Viareggio" così il presidente Alessandro Palagi del Cgc Viareggio ha aperto ieri mattina in Comune la conferenza stampa del sorteggio dei gironi della Viareggio Cup 2025 che inizia lunedì 17 marzo. Il torneo maschile (a 24 squadre) è alla sua 75ª edizione, il femminile (a 6 squadre) alla 6ª.

L’annuncio più importante lo ha fatto il sindaco Giorgio Del Ghingaro che ha confermato che la finalissima maschile del 31 marzo sarà giocata allo stadio dei Pini “Torquato Bresciani“ anche se probabilmente la pista d’atletica azzurra a bordocampo non sarà ancora stesa ("dipende dall’umidità che farà in questo periodo"). "L’inaugurazione del nuovo stadio verrà poi fatta con un grande evento, di sport e spettacolo, a maggio" aggiunge Del Ghingaro. "Sette anni fa il sindaco venne a dirmi che lo stadio dei Pini sarebbe stato chiuso – ricorda Palagi – ora finalmente il torneo torna a casa e per me si realizza un sogno che pensavo impossibile". Il presidente del Cgc poi rivela una novità: "Ci siamo inventati la Supercoppa Carnevale che si giocherà a settembre e che vedrà in campo la squadra vincitrice della Viareggio Cup e quella che vincerà il nuovo torneo collaterale che si svolgerà a Tirana, in Albania, a giugno".

"Avremmo voluto avere una squadra russa ed una ucraina per mandare un ulteriore messaggio di pace come da sempre fa il Centro Giovani Calciatori con la sua “Coppa Carnevale“ ma purtroppo non è stato possibile" svela infine Palagi. Mancherà infatti un club russo mentre quello ucraino ci sarà (è il Rukh L’Viv di Leopoli).

Questa la composizione dei 6 gironi della 75ª Viareggio Cup riservata alle formazioni Under 18 (accederanno agli ottavi di finale le prime due di ogni girone più le due migliori terze di ogni gruppo). Gruppo A: nel girone 1 Fiorentina, Stella Rossa (Serbia), Imolese, Mavlon (Nigeria); nel girone 2 Genoa, Internacional di Porto Alegre (Brasile), Perugia, Ijele (Nigeria); nel girone 3 Sassuolo, Apia Leichhardt (Australia), Casarano, Magic Stars (Nigeria). Gruppo B: nel girone 4 Torino, Asteras Aktor (Grecia), Pontedera, Ojodu City (Nigeria); girone 5 Sampdoria, Jovenes Promesas (Spagna), Westchester United (Stati Uniti), Berekum Chelsea (Ghana); girone 6 Rappresentativa Serie D, Rukh L’Viv (Ucraina), Uyss New York (Stati Uniti), Olympique Thiessois (Senegal).

Questa invece la composizione dei due gironi della 6ª Viareggio Women’s Cup riservata alle formazioni Under 19 (si gioca dal 17 al 21 marzo): nel girone A Livorno, Westchester United e Milan; nel girone 2 Rappresentativa LND, Spal e Juventus.

Simone Ferro